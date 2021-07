Tóquio 2020, prata histórica em azul nos 4 x 100 metros, martini de bronze nos 100 nado peito. Pellegrini avança com dificuldade. No Bacosi, o ouro desvanece-se no bolo

Terceiro dia de competições Tóquio 2020. A Itália ocupa o oitavo lugar na lista de medalhas, graças ao ouro do taekwondo Vito del Aquila, para prata no sabre Luigi Samelli e em Três medalhas de bronze conquistado em segundo dia Das corridas de ontem de Elisa Longo Borghini no ciclismo de estrada, da judoca Odette Giuffrida, e Mirko Zani, bronze na categoria de levantamento de peso – 78 kg. Hoje está ainda mais enriquecido. Merisi, Secon, Zazzari e Frigo conquistaram uma medalha de prata histórica no revezamento 4 × 100, enquanto Niccol Martinini, de 21 anos, levou o bronze no Frog 100. Medalha de prata da atiradora do exército Diana Bakossi no skate feminino.

Pellegrini nas semifinais nos 200m livre: ‘Vai subir’

EPA / Patrick B. desnatadeira | Federica Pellegrini em Tóquio 2020

“Pareceu-me que estava a sofrer muito mais do que estava a sofrer. Vai aumentar. Mas amanhã de manhã temos de mudar o marcador. Pela primeira vez esta noite estive calmo porque tinha a certeza de que me saí bem . Nas semifinais farei a diferença na corrida fora da pista ». Então,” Divino ” Federica PellegriniNa Quinta Olimpíada, após sua conclusão Quinto lugar A terceira bateria de 200m livre, com tempo de 1: 57,33, penúltima é útil para a qualificação para as semifinais. Mas Pellegrini não desiste e tem como objetivo chegar à quinta final olímpica consecutiva. Outros maiôs também eram bons. Nas eliminatórias das 200 borboletas, Federico Bordisso de Pavia e Giacomo Carini de Piacenza se classificaram para as semifinais, respectivamente pela sétima vez (1: 55,14) e pela décima vez (1: 55,33).

Foil men, Garozzo na final

Agência de Proteção Ambiental / Kiyoshi Ota | Daniel Garuzzo (meio-campista) durante a semifinal contra Takahiro Shiken (D)

Daniel Garuzzo, que já conquistou o ouro no Rio 2016, quer também lutar em Tóquio 2020. Ele voa para a final depois de vencer o japonês Takahiro Shiken por 15-9 nas semifinais e à frente do francês Lefort por 15-10. Por outro lado, Alessio Foconi, que perdeu para o jogador de Hong Kong Al Foil Ka Long Cheung (15-3), foi eliminado das oitavas de final, assim como Andrea Cassara, que perdeu para o egípcio Mohamed Hamza (15- 13).

Diana Bakossi ganha prata no torneio feminino

ANSA / Ciro Fusco | Diana Bakossi

Desempenho fantástico da ex-medalhista de ouro olímpica do Rio 2016 Diana Bakosi, que levou a prata no skeet feminino, atrás da americana Amber da Inglaterra. O terceiro foi o chinês Wei Ming, que terminou a final com um placar de 46/50. Chiara Cainero foi eliminada da prata nas Olimpíadas do Rio de 2016 e do ouro nas Olimpíadas de Pequim de 2008 em sua quinta Olimpíada. No final da partida, Friulian comentou: “Agora preciso ir para casa e ficar com minha família. Paris 2024? É muito cedo para falar sobre isso. ”

Medalha de prata histórica no revezamento 4 x 100 estilo livre masculino

Federnuoto / Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto | A partir da esquerda: Alessandro Merisi, Thomas Ciccone, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, medalhistas de prata no estilo livre 4x100m em Tóquio 2020

Da piscina do Centro Aquático Olímpico de Tóquio, chegam mais duas medalhas italianas, a primeira na natação: um revezamento de prata 4×100 nado livre e uma prata de Nicolo Martinini nos 100 bruços. A Azzurri perdeu Alessandro Merisi, Thomas Ciccone, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo na final do estilo livre 4 × 100 apenas pelos Estados Unidos, com o tempo de 3: 10.11.

Martinini ganha bronze na 100ª corrida de sapos

Federnuoto / Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto | Niccolo Martinini

E 21 anos depois de conquistar o ouro histórico nos 200 bruços para Vittorio Ferravanti nas Olimpíadas de Sydney, Niccol ين Martinenghi de Varese, de 21 anos, fechou em 100 bruços (58,33), batendo seu recorde na bateria, para ganhar o bronze atrás do britânico Adam Petty e um holandês, Arno Kamenga.

Carraro na final da prova de 100 bruços

EPA / Waldrin XHEMAJ | Martina Carraro

A genovesa Martina Carraro, já bronze mundial, chegou à final dos 100 femininos no nado peito pela sétima vez (1: 06.50). Benedetta Pilato, de 16 anos, outra italiana que se classificou para as Olimpíadas na mesma categoria e já recordista mundial na 50ª etapa, foi desclassificada na 100ª semifinal de peito ontem, 25 de julho.

Ele estará na final dos 100 nado costas

Além de medalhista de prata no estilo livre 4 × 100, Thomas Secon continua sua aventura em Tóquio 2020 ao chegar à final dos 100 nados costas com o quarto tempo mais rápido (52,78), atrás do americano Ryan Murphy (52,24) e do russo Kliment Kolesnikov (52,29) Mitch Larkin australiano (52,76). E assim a Itália voltou à final das 100 tacadas 25 anos depois da última vez, quando Emmanuel Merisi terminou em sexto nas Olimpíadas de Atlanta.

Irma Testa chega às quartas de final no boxe

Irma Testa se classifica para as quartas de final do campeonato de boxe feminino, no peso pena, após derrotar a irlandesa Michaela Walsh por 5 a 0. E na quarta-feira, 28, ele enfrentará a canadense Caroline Fair.

Tênis, Fognini e Giorgi entram nas oitavas de final

Fabio Fognini Ele entra nas oitavas de final do torneio de tênis, onde enfrentará o russo Daniil Medvedev. Na segunda rodada, o Blue venceu o bielorrusso Igor Gerasimov por 6-4, 7-6 (4). E Lorenzo Sonego foi eliminado, perdendo para o georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4, 3-6, 6-4. A tenista Camellia Giorgi, que derrotou a russa Elena Vesnina por 6 a 3 e 6 a 1, também chegou às quartas de final. Sara Irani e Yasmin Paolini saem de cena, ao serem derrotadas pelas gêmeas ucranianas Kitchinok 7-6 (4), 6-2.

O americano Hancock é o primeiro na história a ganhar três medalhas de ouro no skate masculino

Agência de Proteção Ambiental / Mast Arham | Vincent Hancock, tricampeão olímpico de skate masculino

A primeira final olímpica de Tamaro Cassandro no skate masculino terminou em sexto lugar. O americano Vincent Hancock triunfou e se tornou o primeiro atleta da história a ganhar a medalha de ouro no skeet masculino em três Olimpíadas diferentes (Pequim 2008, Londres 2012, Tóquio 2020). O segundo lugar para o dinamarquês Hansen e o bronze por 57 anos do Kuwait Abdullah Al-Rashadi.

Não há segunda medalha no taekwondo, Alessio para nas quartas de final

A aventura olímpica de Simone Alessio para. Depois de derrotar o brasileiro Icaro Miguel Martins Soares nas quartas-de-final (22-3), o Al-Azraq perdeu para o egípcio Seif Issa no peso -80 kg no Campeonato de Taekwondo.

Sabre feminino, nenhum azul entra nas quartas de final

Espada toda azul fora dos Jogos Olímpicos. Irene Vicki, graças à vitória por 15-11 sobre o francês Limbach, foi a única dos espadachins italianos a vencer as rodadas preliminares. No entanto, ela teve que se render nas oitavas de final contra a russa Sofia Velikaya. Em vez disso, na primeira rodada, os outros dois blues foram eliminados Martina Krichio, que perdeu por 15-11 para o coreano Yoon, e Rusila Gregorio, que foi derrotado pelo russo Pozdnyakova por 15-12.

Voleibol masculino, a Itália venceu a Polônia por 3-0

Após a dolorosa vitória contra o Canadá, os azzurri comandados por Chico Blingini não conseguiram vencer o campeão mundial na Polônia, na segunda partida da fase de grupos do grupo A. Mas a seleção que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio de 2016 é preocupante. Descontentamento no quadríceps direito do oficial Simon Giannelli, que permaneceu na reserva em repouso na partida contra os poloneses.

Basquete feminino azul dupla derrota 3 x 3

Derrota dupla de basquete 3 x 3 feminino. Na primeira partida, a Azzurri perdeu para o Japão por 22-10. No segundo jogo do dia, perdeu para os Estados Unidos por 17-13. Até o momento, o Azzurre conta com duas vitórias e quatro derrotas. Mas eles ainda estão planejando um jogo contra a Rússia, o que pode permitir chegar à fase de confronto direto.

Emocionante eliminação do judoca Fabio Basile

O judoca azul Fábio Basile, medalhista de ouro do Rio 2016 na categoria 66kg, foi imediatamente eliminado no primeiro round no Budokan após perder para o coreano Ahn Chang-rim no placar de ouro, após luta de 8’33, na categoria 77kg.

Agência de Proteção Ambiental / Yonhap | O judoca coreano Ahn Chang-rim venceu o medalhista olímpico azul no Rio 2016 no primeiro turno, Fabio Basile

O blues chega em casa sem parar

A experiência do softball olímpico dos italianos termina sem nenhuma vitória. Na partida final da fase de qualificação, a seleção italiana derrotou o Canadá por 8-1.

Os patinadores de rua da Geração Z venceram todas as categorias do pódio olímpico

Agência de Proteção Ambiental / Jiji Press, Japão A partir da esquerda: Risa Leal (13 de prata), Momiji Nishiya (13 de ouro), Funa Nakayama (16 de bronze)

Asia Lanzi, uma patinadora artística feminina de 19 anos de Cento, a única competidora azul do skate feminino em Tóquio 2020, em sua estreia olímpica, ficou em 14º lugar na fase de eliminação, sem chegar à final. NS vitória Na rua, a especialidade foi o japonês Momiji Nishiya, de 13 anos, com 15,26 pontos. Em segundo lugar ficou a brasileira Risa Leal, de 13 anos, com um total de 14,64 pontos, enquanto a medalha de bronze foi para a japonesa Funa Nakayama, de 16 anos, com 14,49 pontos.

Leia também: