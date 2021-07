Ciganos voam para Portugal a fim de recuar. Costanzo: “Será o estádio da torcida” – Forzaroma.info – As últimas notícias como Roma Calcio – Entrevistas, fotos e vídeo

continue preparando Roma Tendo em vista a nova temporada, a primeira sob a liderança de José Mourinho. Giallorossi, antes de partir para PortugalEles acordaram com uma bela vitória que conquistaram ontem e com um lateral-esquerdo a mais. No jogo de ida, em Frosinone, os giallorossi venceram de 5 a 2 gols contra o Debrecen, conseguindo os gols dos atacantes, Zaniolo Em grande poeira e antecipação do que será Mourinho Toda a temporada: ‘Martelo’ pronto para ser preparado por 90 minutos (com certeza, pergunte Darbo) Roma vai jogar contra os próximos amistosos Porto (28 de julho), Sevilha (31) H Pettis (7 de agosto, na Espanha). Enquanto isso, o novo lateral-esquerdo chegou a Fiumicino na noite passada Vinhedo, Para o qual as negociações são concluídas com Palmeiras, que terá que observar dez dias de quarentena e, portanto, não poderá viajar com seus novos companheiros em Portugal. Na pátria do Sr. Mourinho,Giallorossi ficará em um excelente resort por dez dias, e Tivoli Carvoeiro Algarve Resort por dez dias. Quartos individuais para todos (exceto os mais pequenos), chefs chegam diretamente de Trigoria e todo tipo de conforto: tudo com um orçamento 400 mil euros (Movimentos excluídos). O Special One divulgou a lista dos convocados a retirar-se em Portugal: Não há Matias como disse Vinhedo, mas eles existem veritout NS Calviore.