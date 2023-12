Natação: Fundo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Acerenza vence a prova de 10km no Funchal e a Taça em Rasovszky

Itália lidera Portugal e Baltrineri ocupa o décimo primeiro lugar Funchal (Portugal) (Italpress) – Italfondo também lidera a fase final do Mundial, que se realiza até amanhã no Funchal, em Portugal. Na prova masculina de 10 km, uma vitória brilhante foi alcançada por Domenico Aserenza, que mais uma vez confirmou que é perfeito tanto tática quanto tecnicamente. O jovem de 28 anos da Lucania, inscrito no Fiamme Oro e no CC Napoli, e treinado pelo Centro Federale de Ostia sob o comando do campeão europeu Fabrizio Antonelli, lidera o grupo, até então liderado pelo francês Lugaine Fontaine e depois sétimo (1h 45m 16m). . “), tudo no início da última sessão, acerta um chute de bons dias, com frequência muito alta até para o putt, e vence por uma margem de 1:45’06″2.

Ele foi sucedido pelo australiano Nicholas Sloman com o tempo de 1:45’11’7 e pelo vice-campeão olímpico e mundial Krzysztof Rasowski com o tempo de 1h45’15’5. O próprio húngaro vence o Mundial com 2.500 pontos, 500 a mais que Marcelo Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari) que terminou apenas em 10º com 1h45’17″0 e não se sentiu confortável no mar levemente agitado (temperatura de 22 graus) na Parte Dois Atrás do sardo de 26 anos está Gregorio Paltrineri (Fiamme Oro/Coopernuoto), recém-chegado de Assoluti, onde conquistou a autorização olímpica nos 1500 metros livres, que fez uma entrada feia no sexto passe e foi pego. Ele está em 11º lugar. com o tempo de 1:45’17’2. – Foto – (ITALPRESS.mc/com 02-Dec-23 15:35).