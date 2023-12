Milan e Maldini com timing perfeito: Mesmo desta vez não perdeu o timing da intervenção primeira página

Não há nada de impróprio na entrevista de Paolo Maldini República, Ele já havia escolhido o momento certo, que não poderia ser mais apropriado. bom garoto. E bom em escolher Enrico Coro para confiar, um verdadeiro jornalista, um autêntico correspondente como poucos agora, Assim como foram poucos os que nos últimos anos tentaram contar uma verdade sobre Milão que fosse além de bate-papos, dançarinas e viagens de treinamento a Milanello, e, se nos dão licença, também nós nos incluímos imodestamente entre eles.

Maldini A República Ele não contou a história Ha facto, Ele disse a verdade e isso foi tudo. Ele destacou que em junho de 2022, após vencer o campeonato, Seu contrato só foi renovado porque não era comum ele ser demitido naquela época. Ele cometeu um erro ali, ao não sair, e já dissemos e escrevemos isso muitas vezes. Porém, Paolo adorou o papel e fez um bom trabalho, como faz em todas as coisas que faz na vida. Ele tropeçou no último mercado, foi traído pelo CDK e teve a desculpa para sair com um ano de atraso (e sem avisar). Mas Liao, Minyan, Theo, o próprio Tonali? Primeiro com Boban e depois sozinho, ele criou valor para o Milan, levando-o de volta ao topo gastando metade do valor e cortando custos pela metade. Elliott impôs padrões econômicos, e as escolhas artísticas eram dele (deles).

Não há necessidade de comentar a afirmação de Scaroni. Se ele saiu cedo do estádio para evitar o trânsito, deve ter tido os seus motivos, talvez tivesse uma memória distorcida do que Boniperti fez no Stadio Comunale em Torino ou talvez Scaroni provavelmente não soubesse quem era Boniperti. Afinal, ele é empresário e político, não um jogador de futebol. Assim como Forlani, ele é um homem de cálculos. Cardinale, por outro lado, tem tudo sob controle e agora dirige o Milan, que também comprou com o dinheiro de quem lhe vendeu. Veremos o que acontece se e quando o projeto do estádio for iniciado. Até agora ainda somos apenas palavras.

Digamos que hoje Maldini só pode ser útil a esta administração que não é senão futebol. Uma desculpa perfeita, pois tornou o time invencível pela história e pela fidelidade à bandeira. ele com seu dinheiro. Em vez disso, eles o retiraram, porque obviamente era um acréscimo ao resto Eles também são um pouco imprudentes: triplicaram os gastos para formar um time que piorou nas mãos de Pioli e seus auxiliares. E agora eles são forçados Na perseguição frenética do totem de Ibrahimovic, Para um papel ele não sabe o que é, os tempos e os caminhos que lhe cabem decidir. Tão bobo, seja generoso.

O que é ainda mais surpreendente é que é difícil acreditar que alguém pensaria assim, É uma comparação entre a demissão de Maldini e a de Gianni Rivera em 1986. A história da nova Milão começou aí, o que há aqui? Além disso, Maldini, que o disse, e Coro, que o escreveu, lembraram-no com elegância, numa entrevista inesquecível, a primeira e até agora a única na Itália, O cardeal se definiu como Berlusconi 2.0 Alguém acreditou nele, ou melhor, ainda acredita nele.

Não há nada de inapropriado na entrevista com República; Porque é correcto dizer estas coisas agora, quando as reacções são mais fáceis, quando todos podem compreender o quanto a história foi maltratada e o quanto o presente é uma evidência de erros. Maldini é mais milanês do que toda a gestão atual combinada, incluindo o CEO que dá um soco no copo de Marassi para comemorar, para pelo menos se parecer com Galliani. O vídeo está disponível online para quem ainda não o viu. Que triste.

@GianniVesnadi