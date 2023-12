“Eu esperava que Mourinho fosse o técnico. Spalletti? Foi assim que a partida foi.”

Roma – “Jogando em Roma Mourinho? Sim, mesmo quando você joga é divertido, principalmente com Roma. Eu queria que ele fosse treinador“. como Francisco Tottiem entrevista à rádio Liga Italiana Por ocasião do “YouTube Festival 2023” ele mais uma vez canta em louvor O especial. Em seguida, o ex-capitão dos Giallorossi analisa o momento não muito feliz dos Giallorossi, De volta de um empate decepcionante Liga Europeia contra o Servita: “O que está faltando em Roma? Continuidade de resultados é uma realidade. Quando não se vence de forma consistente, há altos e baixos e na Roma estamos habituados a isso. Ter um ótimo treinador para estar com Os motivadores e motivações certos, acho que tudo depende dos jogadores“.

Totti: “Esta é a pessoa contra quem marquei os meus melhores golos”

Número anterior 10 Roma Ele não parece ter dúvidas sobre sua melhor dupla de ataque Ele e Batistuta E Dybala Lukaku: “Eu já sei a resposta, mas não vou te dar“, Flertando Todos Que então acrescenta: “Eu colocaria todos os quatro juntos. Vitórias? Não sei, mas certamente teríamos sido muito ofensivos“. em Liga, Francisco Totti Ela se destacou por sua beleza Malha 250“Todo o acabamento é requintado:”Acontece que reviso minhas ações no YouTube. Melhor gol? Não é simples, seja Milão ou Gênova“. O ex-capitão da Roma referiu-se lob para Julio CesarNo 2005em InterRoma 2-3 jogou em São Siro O objetivo do avião com Canhotoregistro contra Sampdória No Estádio Ferrari 2006 No 4-2 amarelo vermelho: “São dois gols lindos, mas muito diferentes“, apontando para Todos.

Totti: “Spalletti? Foi assim que o jogo foi.”

Sobre o encontro com Luciano Spallettidepois Garras Nos últimos anos entre os dois, Todos revelar: “Um abraço com Luciano? Linda depois de tantos anos sem nos ver. Não havia como conversar Porque tínhamos algo mais importante, no entanto Definitivamente haverá uma chance. O que Spalletti pode oferecer para a Itália? Ele pode oferecer muito, pois é um dos melhores treinadores da Itália. Ele pode fazer grandes coisas, tVamos todos levar a Itália ao Campeonato Europeu. Estamos ansiosos por este torneio“.