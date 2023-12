Biathlon Live, Sprint Feminino Oestersund 2023 Live: Lisa Vittuzzi não está no seu melhor, mas está entre os dez primeiros! Janmonot está na liderança

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

Babadores iniciantes

15h43: A sueca Johansson tem um bom desempenho e não comete erros em pé e ocupa a 28ª posição

15h39: Falta de Trabuczi no chão

15h38: Auchentaller termina em 46º, 2’19” atrás do ritmo, Guigonnat não comete erros com os pés e está em sexto lugar após dois polígonos. Poderia entrar no top 10

15h33: Comola com atraso de 2’04 “é 33º na linha de chegada e estará lá no início da perseguição. Não se sabe se isso será suficiente para a área de pontos

15h30: Erro de Ochenthaler em pé, na 41ª posição

15h29. Não haverá outras entradas entre os dez primeiros. Atualmente são os dez primeiros do ranking: Jeanmonnot (Fra), Knotten (Nor), Arnekleiv (Nor), Preuss (Ger), Voigt (Ger), Tandrevold (Nor). ), Johansen (Wola), Fitozzi (ETA), Brorson (Suécia), E. Oberg (Suécia)

15h27: Boa atuação de Johanssen, que está 15 centímetros à frente de Vittuzzi sobre o italiano, que cai para o oitavo lugar

15h27: Chevalier é 10º na linha de chegada, 39 centímetros atrás da liderança

15h27: Brorson está atrás de Vittuzzi em oitavo lugar

15h25: Zero de Komola em pé, duas faltas para Chauveau

15h24: Hauser é 15º na linha de chegada, Johansen é 5º após os estandes de tiro e Persson é 9º na linha de chegada

15h24: Zero no terreno para Ochenthaler

15h23: Hitesh ocupa o 14º lugar atrás dos italianos

15h20: Basler em 13º na linha de chegada, a 56 polegadas da liderança, Wehrer em 12º, a 55 polegadas da liderança

15h19: Jeanmonot lidera a classificação por 20 centímetros e vence

15h18: Falta de Komola no chão

15h18: Pearson é nono após dois polígonos e falta no segundo

15h17: Arnekleiv mantém uma vantagem de 7 décimos na linha de chegada sobre Voigt, mas Knotten a lidera por 9 polegadas

15h16: Na linha de chegada, Tandrevold é o terceiro, 5 centímetros atrás da liderança

15h15: Zero Weirer e zero passageiros em pé também! Wehrer VIII e Basler IX

15h14: Oberg fecha atrás de Fitozzi com três erros, e Hitesh é o terceiro sem erros após o segundo campo de tiro.

15h14: Vittuzzi fecha 15 centímetros atrás e é o terceiro, dificilmente permanecerá entre os 10 primeiros

15h13: Jeanmonnot fecha com zero e lidera após dois polis com 9″ sobre Arnekleiv

15h12: Prius chega à linha de chegada em primeiro, Prius em segundo com o tempo de 1″ e H. Oberg em terceiro com o tempo de 24″. Vittozzi perde muito nos patins, não está no seu melhor e isso fica evidente. Quatro erros para Presaz. Simon terminou 38 polegadas atrás na linha de chegada

15h12: Naughton não comete erros e fica em segundo lugar, atrás de Arnicliffe

15h11: Arnecliffe lidera por 30 centímetros sobre Vittuzzi, que perde na última volta

15h11: Erro de Arncliffe, Tandrefold em terceiro lugar, 3 centímetros atrás de Fitozzi

15h10: Dois erros de Tandervold nos pés!

15.09: Hitesh é o terceiro perfeito, 15 centímetros atrás de Tandrevold no primeiro campo de tiro. Trenós de velocidade alemães. Hauser cometeu falta no chão

15.08: Uma falta de Ferrer no chão e duas faltas de E. Oberg em pé, e a plataforma fica muito longe do sueco.

15.07: VIITOZZZIIIIIIIIIIIIIII!!! Duplo zero e volta à liderança!

15.07: Mentir não comete erros e está 15 centímetros atrás de Voigt!

15h06: Jeanmontot não cometeu erros no solo, terminando em terceiro, 7 centímetros atrás de Tandrevold, Simon cometeu seu segundo erro em pé.

15h05: A segunda falta de Preuss em pé e duas faltas de Preuss no chão

15h04: Wierer percorre 13 polegadas no quilômetro 1,3

15h03: Arnecliffe não comete erros e está em segundo lugar, 3 centímetros atrás do companheiro de equipe, Naughton comete falta no chão e Voigt em pé

15h02: Tandervold não comete erros e é rápido, assumindo a liderança após o primeiro campo de tiro com uma vantagem de 14 polegadas sobre Voigt

15h01: Falta de Magnusson no chão

15h01: Tandrevold está na frente na entrada do campo, Leigh não comete erros e está na terceira colocação, a 10 centímetros da cabeça.

15h00: Falta de E. Oeberg no chão, a quinta com distância de 8 “. H. Oeberg também cometeu falta em pé, sua segunda falta

14h59: Zero de Lisa Fitozzi! Não muito rápido, ela está em segundo lugar, 3 centímetros atrás de Voigt

14h58: Erro de Simone no chão na primeira, e ela fica na sexta colocação aos 19. Vittozzi entra na faixa 12 polegadas atrás de Preuss

14h57: Erro no solo para Preuss que está em segundo por 7 polegadas, Stremos não se engana, mas está 16 polegadas atrás

14h56: Zero de Voigt, que demora muito no campo de tiro, mas lidera 23 centímetros sobre Dmitrenko

14h55: E. Oberg tem o melhor tempo nos 900 metros, Vittuzzi no quilômetro 1,3, 3 polegadas atrás dele

14h54: Simon está 20 centímetros atrás do Prius no quilômetro 1,3

14h53: Fitozzi está em terceiro lugar, 2 centímetros atrás de H. Oberg por 900 metros, Simon quarto por 3 polegadas

14h53: Zero de Irwin, Voigt na liderança após 2,1km

14h53: O Prius lidera no km 1,3, 3 polegadas atrás do H. Oberg que comete falta no chão

14h52: Lisa Fitozzi x

14h52: Prius é o segundo por 1 polegada após 900 metros

14h51. Forte segundo lugar por 4 polegadas e Voigt em terceiro por 5 polegadas em 900 metros

14h49: H. Oeberg lidera 20 centímetros sobre Gasparin no quilômetro 1,3

14h47: A 900 m de altitude, Oberg está 6 polegadas à frente de Irwin

14h45: Hannah Oberg está no portão. Babetes dos italianos: Vittuzzi 14, Basler 29, Ferrer 30, Comola 49, Ochenthaler 61, Trabuczi 90.

14h44: Condições climáticas ideais, sem vento, temperaturas em torno de -13 graus, visibilidade perfeita

14h43: Obviamente temos que ficar de olho na transalpina Julia Simon e também em Justine Brezzaz que já venceu nesta neve. Entre os que alcançaram a marca em Östersund na largada estavam também a norueguesa Ingrid Lande Tandrevold e a austríaca Lisa-Theresa Hauser. Fique atento também ao desejo de redenção dos suecos, pois não tiveram um bom desempenho na primeira partida.

14h41: A bateria dos favoritos está cheia com os alemães querendo confirmar as coisas boas que surgiram na primeira semana de competições e os franceses e noruegueses almejando o pódio.

14h39: Ferrer é o atleta que mais vezes conseguiu vencer em Östersund, cinco vezes, tal como a norueguesa Tora Berger.

14h36: Os italianos querem voltar a ser campeões na segunda prova individual da temporada. Pela Itália, além de Dorothea Ferrer e Lisa Vittuzzi, serão titulares Samuela Comola, Hannah Ochenthaler e Rebecca Basler.

14h33: A ausência de Lisa Vittuzzi no revezamento de quarta-feira foi sentida e a Itália, que almejava a vitória ou pelo menos almejava o pódio, foi forçada a se contentar com o oitavo lugar devido a vários erros no campo de tiro.

14h30: A cidade sueca costuma organizar uma competição após a outra. Por outro lado, estamos falando dos “grandes clássicos”. A capital Jämtland entrou no calendário do circuito rosa a partir de 1988-89, e tornou-se presença constante desde os anos 2000, tendo também sediado duas Copas do Mundo (2008, 2019).

14h27: Depois da vitória de Lisa Vettuzzi na competição de simples na semana passada, hoje é o primeiro dia de corrida da temporada com os italianos ainda querendo ser campeões num contexto que particularmente amam.

14h25: Bom dia e bem-vindos à transmissão ao vivo do sprint feminino de 7,5 km programado em Östersund, corrida de abertura da segunda etapa da Copa do Mundo Feminina 2023-2024.

Menu inicial, programa, horários, TV e transmissão ao vivo da corrida feminina de Oestersund – Seleção Italiana de Östersund – Classificação da Copa do Mundo Feminina – Apresentação no palco feminino em Östersund

Bom dia e sejam bem-vindos à transmissão ao vivo da corrida de velocidade feminina de 7,5 km marcada para Östersund, prova de abertura da segunda etapa da Copa do Mundo Feminina 2023-2024.. Depois da vitória de Lisa Vettuzzi na competição de simples na semana passada, hoje é o primeiro dia de corrida da temporada com os italianos ainda a quererem ser campeões num contexto que particularmente adoram. A cidade sueca costuma organizar uma competição após a outra. Por outro lado, vamos falar sobre um “Grande clássico”. A capital Jämtland entrou no calendário do circuito rosa a partir de 1988-89, e tornou-se presença constante desde os anos 2000, tendo também sediado duas Copas do Mundo (2008, 2019).

A ausência de Lisa Vittuzzi na corrida de estafetas de quarta-feira foi sentida e a Itália, que almejava a vitória ou pelo menos almejava o pódio, teve de se contentar com o oitavo lugar devido a vários erros no campo de tiro. Os italianos querem voltar a ser campeões na segunda prova individual da temporada. Para a Itália, além Dorothea Wierer e Lisa Fitozzieles estarão no início Samuela Comola, Hannah Ochenthaler, Rebecca Bassler. Wierer é o atleta que mais vezes conseguiu vencer em Oestersund, cinco vezes, assim como a norueguesa Tora Berger.

A lista dos principais favoritos foi preenchida com os alemães querendo confirmar as coisas boas vistas na primeira semana de competições e os franceses e noruegueses com o objetivo de subir ao pódio. Obviamente, fique de olho em Julia Simone do outro lado dos Alpes, mas também Justin Brezzaz Quem realmente venceu esta neve. Entre os que alcançaram inicialmente a marca em Östersund estava também o norueguês Ingrid Lande Tandrevold e a austríaca Lisa-Theresa Hauser. Fique atento também ao desejo de redenção dos suecos, pois não tiveram um bom desempenho na primeira partida.

A OA Sport traz para você a transmissão ao vivo da prova de velocidade feminina de 7,5 km marcada em Östersund, válida pela etapa da Copa do Mundo Feminina 2023-2024, marcada para hoje, sexta-feira, 1º de dezembro, às 14h45.. Divirta-se com nossa transmissão ao vivo em tempo real!

La Presse fotos