Lisboa, Portugal)- Vendas de gás Daico Piacenza Regressa de Lisboa com a primeira vitória da sua jovem história na Liga dos Campeões (na sua primeira participação cinco anos após a sua fundação). A equipa de Anastasi venceu no Pavilhão Fidelidad Sports Hall o Sport Lisboa e o Benfica por 1-3 em quatro sets (21-25, 23-25, 25-22, 23-25).

O erro que cometeu na estreia pelo Ancara foi esquecido, assim como as duas derrotas consecutivas no torneio, ambas fora de casa, nos tie-breaks, depois de sempre liderar nos sets.

Esta noite, o Gas Sales Daiko Piacenza superou um campo tradicionalmente difícil para todas as equipes que ali jogam, vencendo o encontro entre as duas equipes que estavam presas no Grupo C sem pontos na classificação.

Riscine entra em campo na posição 4 com Lucarelli com Lille no banco, Brizard e Gironi na diagonal, Ricci e Simone no meio enquanto Scanferla veste a camisa líbero. O superlativo Lucarelli terminou o primeiro set com 83% de aproveitamento ofensivo e 10 pontos em 12 ataques, sempre um domínio parcial dos vermelhos e brancos que viram seus rivais de apenas cerca de 20 ficarem dois pontos atrás (19-21) e depois se estiraram e fecharam abaixo Lucarelli.

No segundo set, Riscine pula muito, enfia o pé na rede, cai feio de costas e sai por dentro do Lille. A parcial é mais equilibrada, aos 12 Piacenza busca prorrogação, o ás de Gironi vale mais 1 (12-13) logo após Simone vale mais 3 (14-17), dois erros na venda de gás de Daiko Piacenza está empatado em 18 O Benfica lidera por um placar (19-18), Kaneshi iguala o placar. A vantagem das cores vermelha e branca vem com uma obstrução do Lille (21-22), e o cano de Lucarelli traz dois pontos para decidir a partida para sua equipe (22-24), no saque para a rede do português Piacenza, que vai 2-0 em termos de sets.

Piacenza foi novamente forçado a recorrer ao jogo no terceiro set, quando os anfitriões se encontraram várias vezes à frente por cinco pontos (10-5, 11-6, 12-7 e 14-9), e uma longa recuperação parecia um acordo fechado . (21-20) Mas isso não aconteceu, são três pontos fixos para o Benfica (24-21), o que fecha a segunda oportunidade.

O ás de Simon dá ao seu time uma vantagem de dois pontos (7-9), mas no ponto 9 a liderança já está empatada. É um cabo de guerra entre as duas equipes, pois desperdiçam algumas bolas na frente, o bloqueio de Brizard merece o intervalo com mais de 2 (15-17), o ás de Simon e o cano do Lille (15-19), e o de novo do Lille aos 18 minutos -22. Muitas quebras por problemas na tabela de marcadores, o Benfica chega a um ponto com um ás (22-23), uma longa troca fechada pelos anfitriões (empate 23), a bola vermelha e branca com o Lille (23-24), terminando com um ataque de Lucas. Gaspard

O resultado de 3-1 obtido no Pavelhão Fidelidade frente aos portugueses permitiu à equipa rubro-negra aproximar-se dos líderes da classificação do Grupo C, agora apenas um ponto à frente de Berlim, seu próximo adversário no dia 13 de dezembro no PalabancaSport e dois pontos. à frente de Berlim. Ancara.

Para conseguir isso, a maturidade e o caráter precisavam ser testados depois que o primeiro set fosse disputado do início ao fim, e a competição realmente se tornou muito acirrada nos sets subsequentes, todos travados até o limite.

No final, foram três rubro-negros e brancos com dois dígitos: Lucarelli, Leal e Simone com 20, 13 e 17 pontos respectivamente.

Heróis-

Antoine Brizard (vendas de gás Daeco Piacenza)- “Foi um jogo muito difícil e disputado. Sabíamos que poderia ser assim, o importante é vencer e conseguimos.”

Andrea Anastasi (Vendas de Gás Daeco Piacenza) – E acrescentou: “Não jogámos bem em diferentes partes do jogo e cometemos muitos erros, mas o importante é vencer”.

Folha de resultados-

Sport Lisboa e Benfica (Portugal) – Gas Sales Blueenergy Piacenza 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 23-25)

Sport Lisboa e Benfica (Portugal): Oliveira 1, Wolfahrtstätter 2, Casas (L), Lucas Gaspar 11, Ventura Machado 19, Ishchenko 8, Santos 1, Da Silva Violas 1, Rioma Otto Alexo 12, Marquez 1, Westermann. Bernardo, Bandera e Brito não entraram. Todos.Matz.

Vendas de gás Piacenza: Andringa, Brizard 5, Kaneshi 5, Dias, Girone 7, Lille Hidalgo 13, Ricín 4, Ricci 2, Santos de Souza 19, Scanferla (esquerda), Simon Ates 17, Zlatanov. Não entre, Alonso, Hoover. Treinadora Anastasi Andrea.

Árbitro: Michlik, Fernández Fuentes

Comprimento: 28′, 31′, 27′, 42′; Total: 128′.

Folha de resultados-

Sport Lisboa e Benfica (Portugal) – Gas Sales Blueenergy Piacenza 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 23-25)

Sport Lisboa e Benfica (Portugal): Oliveira 1, Wolfahrtstätter 2, Casas (L), Lucas Gaspar 11, Ventura Machado 19, Ishchenko 8, Santos 1, Da Silva Violas 1, Rioma Otto Alexo 12, Marquez 1, Westermann. Bernardo, Bandera e Brito não entraram. Todos.Matz.

Vendas de gás Piacenza: Andringa, Brizard 5, Kaneshi 5, Dias, Girone 7, Lille Hidalgo 13, Ricín 4, Ricci 2, Santos de Souza 19, Scanferla (esquerda), Simon Ates 17, Zlatanov. Não entre, Alonso, Hoover. Treinadora Anastasi Andrea.

Árbitro: Michlik, Fernández Fuentes

Comprimento: 28′, 31′, 27′, 42′; Total: 128′.