Obrigado Roma, o veredicto é oficial: 'Iremos à Liga dos Campeões' | As qualificações já estão no seu bolso

A última partida dos Giallorossi foi decisiva para confirmar a qualificação do clube para a Europa no próximo ano.

São dias importantes na Liga italiana no que diz respeito à corrida à próxima edição da Liga dos Campeões. Na verdade, a batalha será muito emocionante nestes últimos quatro diasVale destacar que as equipes que ainda competem por esse objetivo são diferentes.

Obviamente não faltam estes Roma, ansioso por voltar a jogar nas principais competições europeias de clubes depois de vários anos. Era a temporada 2018-19 e os Giallorossi foram eliminados das oitavas de final pelo Porto após prorrogação. Desde então, como mencionado, Luba não participa mais do torneio e a vontade de voltar ao jogo é grande. Por isso, a equipe está dando tudo de si para os últimos eventos do ano.

Porém, nas últimas horas, foi a própria Magica quem emitiu a decisão oficial, impondo sanções a A qualificação final do clube para a Big Ears Cup. O acesso ao concurso, que será apresentado numa versão totalmente nova no próximo ano, já foi garantido e agora podemos pensar no futuro com grande entusiasmo.

O resultado dos Giallorossi foi decisivo

Após o empate em 2 a 2 alcançado na tarde de domingo no Estádio Maradona na partida Napoli-Roma, Milan se classificou automaticamente para a próxima Liga dos Campeões Próximo ano. Então, este é um marco importante, tendo chegado há quatro dias.

Com pontos ainda a conquistar e jogos diretos a disputar (sobretudo o jogo entre Roma e Atalanta), os rossoneri já não podem terminar a temporada na sexta posição, pelo que a sua chegada à Europa já é oficial. Um pequeno consolo para os homens de Stefano Piolique teve uma temporada abaixo do esperado.

Corrida dos Campeões que continua emocionante

Com a classificação atual, parece que a luta pelo quarto e quinto lugares já começou Discussão tripartida entre Roma, Bolonha e Atalantaque estão a seis pontos de distância (mesmo que a Deusa tenha um jogo a menos).

Porém, a possibilidade de eles voltarem às corridas também não pode ser descartada Juveatualmente terceiro colocado, ou perseguindo outros clubes, sobretudo Lácio Que parece ter encontrado novamente o seu melhor esmalte.