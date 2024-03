Portugal tem sempre pontos completos

Portugal garantiu três pontos-chave nas eliminatórias para o Euro 2024. Os portugueses venceram a Bósnia e Herzegovina por 3-0 graças a Bernardo Silva e Bruno Fernandes: o médio do City defendeu e um desarme do seu companheiro de equipa do Manchester United (depois repetido com um contra-ataque) selou a partida, o que permitiu que Ronaldo e seus companheiros permanecessem com todos os pontos no Grupo J.