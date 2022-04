“Estamos indo bem. Ainda não falei com a Suzuki sobre renovação de contrato.” – OA Sport

Sétimo no Catar, quinto na Indonésia, terceiro na Argentina e segundo no Texas. Um início de temporada crescente por Alex Rinsque atualmente detém honras na classificação geral do Campeonato do Mundo de MotoGP na véspera do fim-de-semana em Portimão, casa do Grande Prémio de Portugal de 2022.

O piloto catalão da Suzuki está cinco pontos atrás da líder do mundial Ina Bastianini e, portanto, com uma possibilidade tangível de saltar para o topo do campeonato três dias depois do Algarve se conseguir um resultado significativo no domingo.

“A Suzuki fez história em Austin com o pódio 500. Estou muito feliz por fazer parte de tudo isso, também porque desde 2017 trabalhamos duro para alcançar grandes objetivos. Estamos em boa forma agora. Estamos em segundo lugar no Texas e temos bons fins de semana. Vamos ver como vai ser aqui. Você também deve observar o clima, porque parece que sexta e sábado há chuva e vento. De qualquer forma isso é bomRins anuncia na conferência de imprensa.

MotoGP, GP Portugal 2022. Pontos de referência necessários. Portimão fornecerá indicadores precisos do equilíbrio de poder?

O espanhol de 26 anos Ainda não quebrado na renovação do contratoNo entanto, declarando-se com otimismo:Ainda não falei com a Suzuki sobre 2023, mas tenho certeza de que Suppo e os japoneses querem continuar trabalhando comigo e isso me permite fazer melhor. Os gerentes começarão as negociações para as próximas corridas no próximo ano“.

