Juventus, Rabiot e Zakaria são mestres do meio-campo à espera de um verdadeiro treinador

Vamos colocá-lo imediatamente em Chioaro: meio-campo Juventus É, sem os ifs e buts, o elo fraco da cadeia Allegri, mas provavelmente não totalmente eliminado. Alguns sinais encorajadores para o futuro também vieram da partida da Copa da Itália contra a Fiorentina. Apesar das muitas ausências nessa seção. Não é por acaso que as melhores noites Adrian Rabiot E Denise Zakaria, autores de forte atuação na fase de cobertura e proativos na hora de reiniciar. Claro que não cabe a eles jogar o jogo, mas para isso temos que esperar o mercado de verão ou pelo menos o retorno de Arthur, mesmo que o brasileiro tenha mostrado seus limites para um papel que Allegri colocou nele, mas não tanto em suas cordas.



A verdade é que os franceses e os suíços receberam aplausos de quem esteve em campo. Rabiot sublinhou o seu crescimento numa época ainda cheia de altos e baixos, mas consegue encontrar uma dimensão mais adequada às suas verdadeiras qualidades. O ex-Paris Saint-Germain tem físico, respirabilidade e capacidade de rasgar. Se ele também encontrar interesse de 90 minutos e uma propensão maior para marcar (infelizmente para o deslize milimétrico contra Viola), ele será um começo estável por mérito e não necessariamente. Traços semelhantes também aparecem no Zakaria, apesar de ser o mais novo e jogar menos devido a lesões. Ele, ao contrário de Rabiot, sabe andar na rede com boa regularidade, apesar do pé não ser da mais alta qualidade.

Aqui, se isso for verdade Milinkovic-Savic E Pogba Eles representariam uma promoção na função, então a futura Juventus também poderia recomeçar de Rabiot e Zacharias (assim como Locatelli) sem necessariamente ter que encontrar alternativas melhores. Em vez disso, em Turim, eles terão que entregar as chaves do time a alguém que possa se mover no meio deles e saber jogar. nome de Jorginho Eles são os mais populares no momento, mas podem não ser suficientes. Você também precisará fazer um esforço extra para melhorar o que já tem em casa. Em suma, nem tudo é jogado fora.