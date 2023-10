Descubra a onda perfeita para surfar em Portugal

Entre as regiões de Ovar e Torres Vedras, na região Centro de Portugal, existe um troço de costa atlântica com cerca de 300 quilómetros de extensão, que é um verdadeiro paraíso para os surfistas que procuram a onda perfeita ou simplesmente fascinados pela diversidade das ondas.

A magia do surf no outono e inverno

Embora o verão seja a época mais procurada para visitar a praia, é durante o outono e o inverno que as melhores competições de surf podem ser realizadas ao longo da Costa Oeste. Nesses períodos, o desafio com as ondas do mar torna-se mais emocionante.

Nazaré e Peniche são spots mundialmente famosos, mas existem outros excelentes spots de surf que vale a pena explorar. Uma viagem ao longo da costa irá revelar praias particularmente adequadas para este desporto. Para iniciantes ou para quem pretende aprofundar-se nas características do Oceano Atlântico, as escolas de surf organizam atividades para descobrir os melhores spots de surf e as ondas mais incríveis nas praias mais populares.

Surfar em Aveiro

Ao iniciar a sua viagem de norte a sul, a costa de Aveiro pode ser a primeira paragem. A Praia da Barra é conhecida por suas ondas consistentes e diferentes tipos de cristas que podem satisfazer todos os tipos de surfistas. Embora a Praia da Costa Nova não seja particularmente boa para o surf, é famosa pelas suas casas coloridas com riscas brancas, vermelhas e azuis e vale a pena visitar. A Praia de Mira, uma das primeiras praias com Bandeira Azul em Portugal, continua até hoje a ser um local tradicional de pesca.

Praias da Figueira da Foz

As praias da Figueira da Foz são particularmente procuradas pelos surfistas pelas suas ondas longas e destras. A Praia de Buarcos, com ondas que podem atingir os 800 metros no inverno, é a mais alta da Europa. A Praia do Cabedelo é famosa por acolher a primeira edição do Campeonato Mundial de Surf em Portugal, na década de 1980.

Surf em São Pedro de Moel e Nazaré

Continuando ao longo da costa, pela grande área verde do Pinhal d’El Rei, vale a pena uma paragem em São Pedro de Moel, com a sua baía em forma de concha protegida dos ventos de norte. Depois disso, chega-se a Nazaré, famosa pelas suas enormes ondas. O desfiladeiro subaquático, conhecido como “Vale do Nazareno”, é a origem das enormes ondas que quebram na Praia do Norte. Este fenômeno natural tornou-se mundialmente famoso quando o surfista havaiano Garrett McNamara estabeleceu um recorde mundial do Guinness ao surfar uma onda de 30 metros.

Surf na Península de Peniche

A cerca de 60 km a sul, a Península de Peniche é um spot especial para o surf. A sua configuração geográfica oferece um litoral orientado a norte, com as praias das Belgas, Almagiera, Lajedo e Norte, e outro orientado a sul, com as praias do Molhe Leste, Meado Grande, Consolação e Batel. Aqui os surfistas podem aproveitar ventos offshore e muitos dias com ondas perfeitas, condições ideais tanto para experientes quanto para iniciantes. A Praia do Medão Grande, conhecida como Supertubos devido à forma das suas ondas, é uma das praias mais importantes e acolhe todos os anos o Campeonato Meo Rip Curl, etapa da Liga Mundial de Surf.

Surfando em Santa Cruz

Nas proximidades, as praias acidentadas da zona de Santa Cruz desafiam os melhores surfistas do mundo, sendo estes frequentemente seleccionados para participar em diversas competições internacionais, como o Santa Cruz Ocean Spirit.

Além do surf, a viagem é enriquecida pelo património arquitetónico e pelas tradições das vilas e aldeias piscatórias que se encontram ao longo da costa. Fortemente ligada ao mar, a gastronomia portuguesa oferece peixe e marisco frescos.