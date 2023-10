Futebol na TV hoje (segunda-feira, 16 de outubro): calendário, calendário e horários na Itália e no exterior. Como assistir aos jogos ao vivo

As eliminatórias para o Euro 2024 na Alemanha serão os destaques do futebol na TV hoje (segunda-feira, 16 de outubro). Serão 7 jogos agendados (com Portugal, Bélgica, Holanda e Áustria em campo) com pontos muito importantes para a qualificação direta. Não apenas jogos europeus. À noite também veremos muitos jogos da Liga Italiana.

Lista completa do futebol na TV hoje (segunda-feira, 16 de outubro)

18h00 Qualificação Europeia 2024 – Azerbaijão-Áustria – Sem transmissão de TV ao vivo

20h45 Qualificatórias Europeias 2024 – Bélgica-Suécia – Ao vivo na Sky Sport 1 (201) e Cielo (156 pela Sky)

20h45 Qualificação Europeia 2024 – Gol ao vivo – Ao vivo no Sky Sport Calcio (202)

20h45: Eliminatórias Europeias 2024 – Bósnia x Portugal – Sem TV ao vivo, será na Diretta GOL

20h45: Eliminatórias Europeias 2024 – Gibraltar-Irlanda – Sem TV ao vivo, será na Diretta GOL

20h45: Eliminatórias Europeias 2024 – Grécia x Holanda – Sem TV ao vivo, será na Diretta GOL

20h45: Eliminatórias Europeias 2024 – Islândia x Liechtenstein – Sem TV ao vivo, será na Diretta GOL

20h45: Eliminatórias Europeias 2024 – Luxemburgo x Eslováquia – Sem TV ao vivo, será na Diretta GOL

20h45 Série A – Pescara-Ves Pesaro – Ao vivo na Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 2 (252)

20h45 Liga Italiana – Pontedera-Rimini – Ao vivo no Sky Calcio 3 (253)

20h45 Série A – Potenza-Torres – Ao vivo na RaiSportHD (227 na Sky, 58 DGT) e Sky Calcio 1 (251)

20h45 Série C italiana – Casertana Avellino – Ao vivo no Sky Calcio 4 (254)

Foto de : La Presse