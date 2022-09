Quem corre mais na primeira divisão? Juventus, Locatelli e Gatti estão apenas no top 50

Turim – A análise dos jogos da liga da Serie A fornece uma chave para entender os resultados das diferentes equipes. As estatísticas de milhagem dos jogadores nos primeiros sete dias destacam o desempenho de cada jogador. Esse número é equivalente ao de Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, que percorreu 11 quilômetros e 754 metros em suas primeiras sete partidas. Em segundo lugar vem Lazio Sergei Milinkovic-Savic com uma distância de 11 km e 681 metros. Os Teun Koopmeiners do Atlantis completam o pódio com uma média de 11km e 515m por jogo.