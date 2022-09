“Nápoles? Os fatos falam por si, ninguém acreditou em mim”

Dos protestos de verão ao entusiasmo pelo início do torneio: o clima em Nápoles mudou graças ao grande início do Spalletti na cabeça liga E em um grupo Liga dos Campeões . Vitórias de prestígio contra Liverpool Milan elevou o meio ambiente e seu patrocinador Aurélio De Laurentis Em entrevista ao La Presse Ha reivindicado Bom trabalho feito no verão.

De Laurentiis: “Os fatos falam por Nápoles”

“Não se fala de Nápoles, os fatos falam por si“, disse o presidente do Blue Club à margem da apresentação do documentário “Sofia! “. Mertens, Coulibaly e Encini Eles fizeram o meio ambiente em seus narizes, e o próprio De Laurentiis foi desafiado Dimaru. O pastor mencionou:Aqui está a minha conferência de imprensa onde eu disse:Vamos construir uma grande equipe‘, e depois Ninguém acreditou nela Em vez de…”. Chegada Kim, Kvaratskhelia, Simeone, Raspaduri e Ndombele Isso elevou as ambições da equipe, que estão ganhando aplausos na Itália e no exterior.