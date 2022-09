LIVE TMW – Itália, técnico Mancini: “Verratti não pode fazer isso. Tonali e Pellegrini serão avaliados…”

Ele vive

12h50 – Começam hoje os oito dias atribuídos à selecção nacional. Roberto Mancini na Itália A partir desta manhã, ele se viu em Coverciano para se preparar para os dois últimos jogos do grupo da Liga das Nações: sexta-feira à noite a Itália recebe a Inglaterra em San Siro, segunda-feira à noite eles jogam em Budapeste contra a Hungria. Esta é uma classificação do Grupo 3 após quatro rodadas.

Hungria 7

Alemanha 6

Itália 5

Inglaterra 2

12h55 – A conferência de imprensa do treinador Mancini começa às 13h30. Texto ao vivo em Tuttomercatoweb.com.

13h00 – Lista de jogadores nomeados – O técnico Roberto Mancini divulgou, na noite desta sexta-feira, a lista de convocados para os dois jogos da Liga das Nações. Clique aqui Para a lista dos 29 escolhidos pelo treinador: Vicario, Providel e Mazzucci, os novos rostos.

13h42 – Começa a coletiva de imprensa.

Como você sai? O que você espera desses dois jogos?

“O resultado será importante, este é um grupo onde tudo ainda pode acontecer. Temos que tentar vencer os dois jogos para tentar terminar em primeiro. Depois, junto com os jogadores mais experientes, também há alguns jogadores jovens que foram chamados até junho” –

Quais são os critérios para esses convites?

“Spinazzola me ligou e me disse que não estava se sentindo bem, precisava trabalhar por duas semanas e eu o deixei em casa. Deixei os outros em casa porque são dois jogos, e não queria ligar muito Eles ficaram em casa diferentes, mas achei que era certo porque jogam tantas corridas”.

Há muitos atacantes estrangeiros na liga italiana

“É definitivamente uma anomalia, infelizmente, as grandes equipes têm muitos atacantes estrangeiros há algum tempo. O único que está lá há algum tempo é imóvel: espero que este não seja um processo irreversível e que os atacantes 2-3 possam sair logo. Eles dão um futuro à seleção nacional. Não é um problema muito pequeno.”

O que está em sua mente do ponto de vista tático?

“Você pode fazer tudo… eu acho que você tem que tentar sempre ter o mesmo personagem em jogo, isso é o mais importante. Então eu não acho que o sistema pode mudar muitas situações, nós temos jogadores que jogam por clubes em muitos casos, 3-5-2, mas são jogadores versáteis e a prioridade deve ser jogar bem.”

O que isso nos diz sobre o novo?

“Em relação aos goleiros, digo que queria avaliá-los, queremos avaliá-los e vê-los. No momento temos muito. Mazzuchi não é uma criança, mas está indo muito bem e estamos felizes em vê-lo ao vivo. ”

Quais são seus pensamentos depois que a Alemanha venceu por 5 a 2?

“Nunca é bom perder por 5-2, mas mesmo nesse jogo houve coisas boas. Às vezes você precisa de jogos como este para ver onde você tem que melhorar, estávamos no quinto jogo no final da temporada e estávamos sofrendo um pouco. Mas acho que o jogo nos ajudou. , especialmente para os jovens jogadores com experiência. Nas primeiras partidas da Liga das Nações, dada a situação e a ausência dos europeus, tivemos um bom desempenho com cinco pontos.”

Como está o paciente?

“Verratti não pode ter sucesso, ele foi atingido. Acho que Tonali não é um grande problema, Pellegrini avaliamos ele entre hoje e amanhã, enquanto Politano está indo bem.”

Você pode passar para 3-5-2?

“Não rejeito essa premissa de antemão, mas deve haver um motivo para mudar a forma. Meu medo é que, mudando a forma, o time estique um pouco, não estejamos muito fortes fisicamente e precisamos driblar. Mas não é eliminado.”

Você ligaria para alguém em vez de Verratti?

“Sim, podemos chamar Fratesi…”.

O que você acha da faixa Skamaka?

“Estamos jogando contra um time que é fisicamente forte o suficiente… Scamaka teve um campeonato difícil e levará algum tempo para entender o futebol inglês: 3-4-5 meses ele levará para entender e jogar na Premier League , o tempo que seu time joga e acho que o torneio pode ajudá-lo.”

O que você gostaria de ver melhorar neste retiro? O que você gosta na Udinese?

“A Udinese é uma equipe com poucos italianos, mas eles estão jogando bem, estão fisicamente aptos, têm jogadores de alta qualidade e estão merecidamente lá no momento. Precisamos melhorar em todos os aspectos, precisamos de mais entusiasmo porque claramente não estamos em um momento muito feliz e temos que voltar para nos divertir um pouco.”

Qual é o seu humor?

“Não será fácil até dezembro. Os jogadores têm os clubes, mas será muito difícil para nós. Mas, como disse anteriormente, temos que encontrar o entusiasmo e temos que dar esse apoio pelo fato de conquistamos a Eurocopa. Isso desde que começamos antes de 4 anos até hoje, o número de jogadores italianos caiu, mas não podemos fazer nada além deles. Como chamamos os da Série B, temos alguma dificuldade, mas temos que seguir nosso caminho.”

Quer comentar o que aconteceu na Marche?

“Eu estava lá, não tinha visto muita chuva antes. O desastre aconteceu a 10 quilômetros da minha casa, não deveria acontecer mais, mas sempre falamos depois… arrepender.”

Que notícias tem sobre a possibilidade de votar nas eleições?

“Não podemos fazer nada de imediato… Agora vamos primeiro pensar na vitória contra a Inglaterra: quem está lá provavelmente pode sair imediatamente, e no domingo de manhã quem quiser pode ir, acho que também está certo. ”

Como você encontrou os jogadores da Juventus?

“Temos dois jogadores da Juventus, Bonucci é um especialista e não acho que terá problemas e Gatti está muito feliz por estar aqui”.

TMW – O Napoli é o time mais convocado, por que isso? O atacante Rasbadore está convencendo você?

“É uma equipa com mais italianos do que outros, 3 que estão aqui há muito tempo, mas também o Politano sempre fez parte do projeto. Acho que é bom para ele jogar na Liga dos Campeões”.

Como foi o Milan e o Napoli para você ontem?

“Assisti a vários jogos no início da temporada, alguns muito fortes. Há jogos bons, outros um pouco menos, mas acho que acontece em todas as ligas. Milan e Napoli foram ótimos, mas acho que não traz estamos mais perto do campeonato inglês porque estão todos na Premier assim. , até o último contra o penúltimo.”

O que você acha dos jovens que viajaram para o exterior? E a Juventus, que é a única que liderou a seleção sub-23?

“Ir jogar no estrangeiro pode ajudá-lo e espero que eles também possam jogar muitos jogos. Há dois anos, Meretti estava na equipa Sub-23 e agora é um jogador-chave na Juventus. Claro que pode ajudar”.

Você já viu o vídeo incrível de Balotelli?

“Não, eu não o vi. Quem na vida nunca vacilou? Honestamente, eu não o vi.”

Quem joga na MLS foi desclassificado?

“Não, ninguém ficou de fora. Insigne pode ter vindo, mas ele tinha um problema familiar muito sério.”

14.07 – A conferência de imprensa terminou.