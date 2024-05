Sinner em Roland Garros: Vídeo do primeiro treino de hoje no Chatrier

a operação Roland Garros para Yannick Siner Continuar. Depois de chegar a Paris, Blue tinha planos para o dia Primeiro treinamento Nas quadras de Roland Garros. Yannick foi “reservado”. Philippe Chatrier (Tribunal Central, ed.) Vamos lá 12h30 às 14h. Seu sparring excepcional foi o japonês Kei Nishikori. Mais um passo em frente para Sinner, que parou depois do Madrid para Problema no quadril certo. Depois de alguns dias de exames e tratamentos na J-Medical, o segundo colocado voltou à sua base em Monte Carlo, onde pegou novamente a raquete com seu cajado. Depois parta para Paris e hoje o primeiro treino na central. O sorteio está marcado para quinta-feira Do placar, com o início do segundo torneio da temporada Domingo, 26 de maio.







