A vitória de Merli em Valbera em Portugal

Christian Merli Ao volante de um Osella FA30, Judd LRM deu o primeiro passo ao pódio na 43ª Rampa Internacional de Valbera, perto de Braga, no norte de Portugal. Foi a terceira rodada do Campeonato Europeu de Montanha.

Primeira Vitória 2024

“Temos a nossa primeira vitória em 2024. Estou cansado, mas satisfeito, ainda tenho que trabalhar no meu esporte, porque não consigo acompanhar os tempos do ano passado. Uma corrida estressante com longas esperas entre baterias e baterias. . Imagine que terminamos a corrida três em cerca de uma hora. Oito horas da noite de sábado.

Na primeira volta da corrida, posicionamo-nos atrás de Schatz, por 1m237s. Na segunda corrida foi melhor, onde liderámos por 1″023. A terceira subida foi decisiva pois fizemos um bom tempo e conquistamos a vitória. Organização? Não sei o que dizer. Aqui deram prioridade ao Campeonato de Portugal, e no Campeonato da Europa fomos relegados aos extras Seis horas de espera entre a primeira e a segunda corrida. É lamentável a disposição de partida e a pista na linha de chegada da corrida que complica muito o nosso trabalho e o trabalho da equipe. diretor de prova, coisas que venho pedindo para serem alteradas infelizmente sem ser ouvido e em outras provas continentais E uma vantagem maior É uma pena porque é uma pista linda com uma multidão grande e calorosa, com o organizador montando as arquibancadas e. telões para assistir a corrida inteira.

Agora estou entrando na corrida Ecco Homo, uma corrida que adoro, para viajar para o Colorado na América e fazer meu primeiro levantamento de Pikes Peak com o Wolf Aurobay Gb08 2.0 HP na incrível pista com largada a 2.862 metros acima do mar nível e chegando após 19.900 quilômetros em Altitude: 4300 metros. Na semana seguinte, outra passagem em carro de estrada e depois volta ao volante de um monolugar, de 7 a 9 de junho.”

Fim de semana português

No sábado, sob chuva, Merli subiu com cautela e terminou em 15º na classificação devido ao mau tempo. Uma longa espera e uma segunda subida foram feitas. O asfalto molhado e a classificação colocam Airola Lanzagorta na liderança com a sua Nova NP01 seguida por Kevin Petty e Rivolta, com Christian em terceiro. Domingo de sol Na primeira corrida na pista rápida de 5.200 km, Jeffrey Schatz ao volante de um Nova Proto NP01 Turbo fez o melhor tempo seguido por Christian Merli em seu Osella FA 30 Judd LRM. A segunda corrida é à tarde e Christian volta à liderança. Existem três subidas na corrida onde o pior resultado de cronometragem é eliminado pelo regulamento. Na Corrida 3, o piloto da Fiavè voltou a vencer, seguido pelo alemão Starck com um Nova Proto 01-2 e Kevin Petty ao volante de um Rivolta 3P0. Schatz é o sexto. Somando os dois melhores resultados do cronômetro, Valbera conquistou o título de Campeão Europeu com o francês em 2m015 e Starck em 7m126.