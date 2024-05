Inter do Oaktree, Chang liga para os dirigentes. E prepare-se para a batalha legal

Steven Zhang também contactou dirigentes do Inter nas últimas horas e prepara-se para a batalha judicial no Luxemburgo

Desde ontem, o Inter tornou-se oficialmente subsidiária da Oaktree. La Gazzetta dello Sport Conta a situação que vimos da China, do lado de Stephen Chang. Várias saudações sociais chegaram à noite ao agora ex-chefe dos nerazzurri, que se prepara para uma batalha judicial com sede no Luxemburgo, sublinhando a cor rosa.

A batalha jurídica pela frente

–

Três ligações da China, bons momentos, como anteontem. Stephen Chang, que hoje é o presidente oficial do clube, também manteve contato com os dirigentes italianos do clube ontem, primeiro dia da era americana. É um diálogo inevitável, mesmo no que diz respeito às etapas técnicas desta fase de transição, apesar de a bandeira chinesa ter sido agora hasteada na sede na Viale della Liberazione. Deixando de lado o humor pessoal, o astro presidente mostrou sua disposição de cooperar para o bem do Inter, mesmo que uma batalha legal provavelmente ocorra de qualquer maneira. Será longo e Luxemburgo será o estádio principal: lá, onde ficará a sede da Great Horizons, controladora dos nerazzurri, será escolhido pela Justiça um perito que dará valor ao clube. Com base neste número, será calculada a parcela que a Oaktree deverá somar aos 395 milhões que nunca recebeu da China. Quanto maior o valor a ser pago, menos “dolorosa” será a saída de Sunning. Quanto mais baixa a classificação, maior o risco para advogados e papéis lacrados.