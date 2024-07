Portugal perdeu nos pênaltis após o jogo final por 0-0

A França se classifica para as semifinais depois de derrotar Portugal nos pênaltis. A partida das quartas de final contra o time de Martinez terminou em 0 a 0, e os pênaltis decidiram a partida. O erro de João Félix foi decisivo.

lá França Classifica-se para as semifinais após derrotar… Portugal Sobre sanções. terminar O jogo das quartas de final foi 0-0 Contra o time de Martinez, e depois foi a disputa de pênaltis que decidiu a partida. Decisivo Falta de João Félix acerta a trave O golo de Theo Hernandez selou o jogo e levou a equipa de Deschamps às meias-finais contra a Espanha. Um jogo muito equilibrado, mas Portugal talvez tenha feito as melhores exibições, apesar dos muitos golos falhados da França.

Um primeiro tempo equilibrado entre Portugal e França.

A primeira parte do jogo entre Portugal e França transcorreu sem intercorrências

Deveria ter sido uma partida muito acirrada, e foi. Desde o primeiro minuto de jogo, tanto França como Portugal não criaram muitas oportunidades de golo. O único tremor digno de nota foi um tiro de Theo Hernandez bloqueou um chute de longa distância de Diogo Costa E alguma aceleração do Leão nas asas. De resto, as duas equipas pareciam algo nervosas, realizando apenas alguns pequenos ataques de ataque, mas sem criar grandes desequilíbrios aos dois guarda-redes. O remate de Bruno Fernandes ao lado foi o primeiro da partida.

Depois, depois de Theo Hernandez ter rematado a cerca de 25 metros, a França também lançou um remate poderoso. Mbappé Quem no momento da jogada vence o fundo pela esquerda e passa cruzado. Diogo Costa foi decisivo para bloquear o remate do avançado do Real Madrid. Portugal certamente não baixa a guarda e está assustado com estas tentativas por parte da França. É por isso que a equipe de Martinez ainda aparece e tenta com ele Bruno Fernandes Tiro livre com o pé direito na borda: uma bola com pelo menos um metro de altura. Fim do primeiro tempo 0 a 0.

READ Orsolini acerta o extraordinário Di Gregorio, Zirkese não decide, Colbani é ambíguo Espanha na final do Euro 2024 graças a Yamal, derrotando a França por 2-1: Dani Olmo também marcou

Falta de Kolo Mwani na frente do gol.

A França sofreu três gols no segundo tempo

No segundo tempo, o jogo definitivamente ficou mais animado e cheio de gols importantes. A França imediatamente começou forte com Theo Hernandez e se assustou com o golpe recebido por Mbappé, cuja máscara voou. Mas dentro de 60′ Aqui está Maignan assumindo a cadeira. O goleiro da França e do Milan é excepcional. Corte à direita da área Bruno Fernandes Ele tenta um cruzamento diagonal no segundo poste, mas o goleiro francês bloqueia com uma colisão. Eu terminei? Não foi por acaso que Minyan mais uma vez teve que dar o seu melhor para evitar o golo.

Liao Ele mira no homem da esquerda e serve muito bem Vitinha com passe central: Primeiro chute na área e outra ótima resposta de Maignan. A França interage com Colo Mwani Que, tal como no Mundial, é hipnotizado na grande área por Diogo Costa. A França então conquistou a liderança mais duas vezes com as chances que teve Camavinga e Dembélé Quem está bem posicionado na grande área e o gol fica quase claro e consegue não colocar a bola na rede. O segundo tempo continua com o placar de 0 a 0 e vamos para a prorrogação.

Prorrogação e pênaltis

Na primeira prorrogação, os dois times tentaram a virada. Conceição foge do homem da direita e procura CR7 no meio, devolve um pouco a bola rasteira: Ronaldo tenta o chute, mas manda muito alto. A França reage a Thuram na esquerda que no melhor momento é trazido de volta por Pepe, de 41 anos, que o deteve. Porém, Portugal corre o risco de avançar com a bola perdida para a área onde corre Leão, que consegue rematar em excelente posição.

O chute parece ir em direção ao gol, mas Upamecano é brilhante com seus desarmes deslizantes para bloqueá-lo. Mas no segundo tempo nada de significativo aconteceu e a partida terminou na disputa de pênaltis. O pênalti falhado por João Félix foi decisivo e acabou acertando a trave antes de vencer com um chute de onze metros Theo Hernández O que leva a França às semifinais contra a Espanha.