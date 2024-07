“Eu não sou um herói.” Então um louvor incrível para o pecador

“O que passou pela minha cabeça depois de conquistar o último ponto na final contra Djokovic? Acima de tudo, sinto-me aliviado depois de vencer o jogo. No final, vencer no desempate me aliviou. Da mesma forma, me senti bem com todo o trabalho que fiz para cuidar do meu corpo, com todas as pequenas coisas que trouxe comigo e com todo o trabalho que fizemos durante essas quatro semanas aqui. Djokovic me disse: Titano, você merece“Ele afirmou Carlos Alcaraz Em entrevista concedida à Marca Microfones. Tenista espanhol que Ele venceu Wimbledon ao derrotar Djokovic na finalexpor: “Com Nol, escrevemos um para o outro online. Quando o vi pela primeira vez este ano em Wimbledon, e ele estava com um problema no joelho, brincamos e eu disse que ele era um sobre-humano, um gigante. Desde então, toda vez que nos víamos aqui ele me chamava de Titã, e me dizia online: “Titã, parabéns, você merece”. não me lembro de muito mais“.

As palavras de Al Karaz

Em seguida jogos Olímpicos: “Conseguir duas medalhas de ouro em simples e duplas é uma meta realista? Eu penso que sim. Seja em simples ou em duplas, acho que é possível. Todos sabemos que Nadal é capaz de vencer em simples e duplas. Espero ganhar ouro em ambas as disciplinas. Se eu ganhar a medalha de ouro nos Jogos de Paris, farei uma tatuagem da data e dos anéis olímpicos“.”Mensagens que me chamaram a atenção sobre a vitória em Wimbledon? Os elogios que recebi foram semelhantes e muito específicos. De atletas e celebridades. Will Smith me elogiou novamente, e Neymar está sempre lá para me acompanhar e agradeço muito a ele. Rafa, Pau Gasol, Elia Topuria, Fernando Alonso… Sim, fiquei surpreso com os parabéns de Lewis Hamilton porque ele nunca havia me escrito antes e não tivemos nenhuma interação. Claro que há outros que me escapam, mas coleciono todos com muito entusiasmoacrescentou Alcaraz.