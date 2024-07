A 6 horas de São Paulo – Toyota domina Interlagos, Porsche no pódio. Ferrari e Valentino Rossi em quinto lugar

A Toyota recupera a vitória e faz isso novamente em uma corrida de 6 horas após o sucesso em Imola no início da temporada. O carro japonês se mostrou superior aos rivais de São Paulo e os 8º colocados Brandon Hartley, Sebastien Buemi e Ryo Hirakawa venceram. Manthey Purerxcing continua a dominar a classe LMGT3 com Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler. Quinto e sexto lugares para as duas Ferraris, boa prestação de Valentino Rossi, que terminou em quinto na classe LMGT3.

Vitória da Toyota no Brasil, derrota de Porsche e Ferrari: reviva a última volta

Corridas de hipercarros

Na largada a Toyota defendeu as duas primeiras posições apesar de uma largada caótica. Brandon Hartley arranca na primeira freada, mas fica atrás do carro nº 8 dirigido por Mike Conway. Seguem-se Porsche e Cadillac, enquanto as Ferraris são convidadas a regressar.

Caos na largada, Toyota Hartley erra o ‘S do Senna’

O vermelho nº 51 de Giovinazzi faz contato com o nº 6 Vanthoor Porsche na tentativa de garantir o sexto lugar. À medida que a corrida avançava, a Cadillac perdeu posições e caiu entre os cinco primeiros.

Vanthor se afasta com medo de Giovinazzi e fecha a porta: uma conexão entre Porsche e Ferrari

Os líderes do campeonato Porsche nº 6 colocaram em risco a busca pela vitória com o contato com o Hertz Jota 12 que lhes custou um furo. A Ferrari de Giovinazzi subiu para o quarto lugar antes de ser desacelerada por dirigir, o que também foi imposto ao Toyota nº 7 por violar o sistema de faixa amarela completa.

Chattain freia na terra e Alpine gira na primeira curva

Duas horas depois, o Porsche 5 ultrapassou o Toyota 8 para ficar em segundo lugar, enquanto a Ferrari 83 de Kubica fez contato por trás com o Porsche Proton de Andlauer. Uma corrida muito complexa para uma Ferrari 'especial'.

Na terceira hora, o Toyota 7 perdeu 3 minutos no pit stop devido a um problema na unidade de controle e foi forçado a entregar o recorde aos seus companheiros nos boxes. O nº 8 precede a dupla de Porsches oficiais e a Ferrari nº 51 Alessandro Pier Guidi inicia uma longa batalha contra Matt Campbell pelo pódio.

Uma hora antes do final, o Hertz Gotta Porsche nº 12 girou devido a um erro de pneu frio de Callum Ilott, destruindo a asa traseira.

Na final, a Ferrari nº 51 da Hertz-Jotta desafia o Porsche nº 38 de Jenson Button pelo quarto lugar, uma penalidade para o britânico e permitindo a vitória do carro de Maranello. No entanto, a 4 minutos do final, Pier Guidi sofreu uma recuperação brilhante do Toyota #7 que terminou a corrida no pé do pódio. Sexto lugar para a Ferrari nº 50.

O Toyota nº 8 termina um minuto à frente dos Porsches nº 6 e nº 5, que somam pontos importantes para o campeonato.

Os dez primeiros foram completados pelo nº 38 Hertz Jotta Porsche (7º), nº 93 Peugeot, nº 15 BMW e nº 36 Alpine Race para Lamborghini (17), aposentadoria antecipada para Isotta Fraschini.

Girando com os pneus frios de Ilott, a asa traseira é destruída

Classificação de supercarros

Corrida LM GT3

Um início de corrida desastroso para o Manthey EMA (Porsche), líder do campeonato mundial, que depois de uma série de contactos acabou dramaticamente na traseira do Vista AF Corse 54 (Ferrari), arruinando a corrida para ambos.

O Manthey Purerxcing (Porsche) ultrapassa o Iron Dames (Lamborghini) depois de uma hora e meia, ficando em primeiro lugar.

Contornando o brutal Malykhin, o Porsche lidera entre os LMGT3

A corrida pelo BMW nº 46 da equipe Valentino Rossi foi iniciada por Ahmed Al Harthy, que subiu ao sétimo lugar, depois deixou o volante para Maxime Martin, que entrou na luta pelo pódio com o Aston Martin do coração de a corrida.

Uma reviravolta ocorre na quarta hora, quando um problema mecânico (vazamento de água e fumaça do radiador) força as Damas de Ferro a se retirarem e se engajarem na luta pela vitória. O Manthey Purerxcing Porsche está bem acima do coração acelerado da Aston Martin.

Que pena para as damas de ferro! Lamborghini em fumaça, corrida

Valentino Rossi entra no carro a 2 horas e 15 minutos do fim para completar um excelente trecho de quase duas horas seguidas, disputando o quinto lugar.

Valentino Rossi estreia em Interlagos: Doutor pilota BMW LMGT3

Manthey Purerxcing liderou 6 horas até o final, terminando em segundo para a equipe Heart of Racing, à frente das duas McLarens da United Autosports. O BMW #46 defende o quinto lugar do retorno da Ferrari de Alessio Rovira.

Valentino Rossi largou forte, ultrapassando imediatamente o Lexus de Lopez

1. Compras Manthey (Porsche)

2. Coração da Corrida (Aston Martin)

3. United Autosports nº 95 (McLaren)

4. United Autosports nº 59 (McLaren)

6. Visor AF Corse nº 55 (Ferrari)