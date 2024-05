MotoGP Portugal, Bastianini mais rápido nos treinos livres. Marc Márquez cai, mas o ritmo é como o canibalismo

Portimão – Bastianini Torna-se o protagonista novamente, Marc Márquez Ele cai, mas vai muito rápido, Martinho não desiste, Bagnaya Compensa o que no final parecia um dia mau: a pré-qualificação portuguesa confirma a qualidade do Gp24 de Borgo Bagnogalli, mas também da Ktm, que coloca dois pilotos (Miller, Bender) entre os cinco primeiros. É apenas sexta-feira, concordou, e a sessão da manhã – com a pista suja de areia molhada – foi inútil ou quase inútil: no entanto, a fera tem um grande desejo de vingança na pista onde na temporada passada estragou a sua temporada com um infeliz cair. O piloto de Rimini marca o melhor tempo do dia com mais de um décimo de margem sobre o australiano Miller. Marc Cannibal (terceiro aos dez e meia, com Martinatore não muito atrás) tentou de todas as maneiras ficar à frente: por causa do risco, acabou de cabeça para baixo numa final que levou a outros deslizes (Morbidelli, Marini, e antes disso Aleix Espargaró e o mais jovem Márquez, Alex). Bagnaia, que teve problemas de aderência nas curvas – segundo o chefe da equipa Davide Tardozzi – conquistou o sétimo lugar, compensando na última volta disponível: as dificuldades do primeiro dia já se tornaram um hábito para o piemontês. A boa notícia é que ele sempre supera na manhã seguinte. Entre os dez primeiros, promovidos diretamente à segunda divisão marcada para sábado às 12h15, hora italiana, estão também motos Yamaha Quartararo (ix) e chuvas (10º), depois Aprilia ViñalesFinalmente, um detector Bizzichi (VI). Entre os que terão que passar pelo Q1, pior classificado, aqui está o estreante Pedro Costa Com a KTM, Por Giannantonio Do outro lado está vermelho com placa Vr46 e Morbidelli Aquele que merece mais.

Marc Márquez: “Lorenzo é o meu adversário mais rápido e Valentino Rossi é o mais inteligente.” Escrito pelo nosso correspondente Massimo Calandri

22 de março de 2024





Bastianini na frente de todos: “Finalmente”

“Foi necessário, já fazia muito tempo que não estava na frente de todos no FP”, sorri Bastianini, “principalmente nesta pista, onde sempre lutei no passado, não foi bom na manhã de sexta-feira”. “À tarde a pista melhorou e graças à mudança na afinação do motor fiz um contra-relógio que me dá esperança, mesmo que pudesse fazer mais em termos de velocidade, neste momento penso que é mais eficaz.

Márquez sorri: “Mas tenho que aprender”.

Quando o canibal cresceu, ele acenou com a cabeça: “Estou muito feliz, é uma pena esse escorregão, mas no geral é uma sexta-feira boa: com o pneu usado fomos bem, sei onde tenho que trabalhar e amanhã Eu farei.” “Vou tentar progredir mais neste momento, estou em terceiro lugar, mas o Pico e o Jorge chegarão em breve: seria apropriado terminar entre os cinco primeiros, estou aqui para me divertir.” Ele analisou honestamente o ‘deslize’ da tarde. “Caí no contra-relógio porque me deixei levar pelo instinto e esqueci que não vou mais dirigir uma Honda. A Ducati é diferente, ainda tenho que aprender. Mas num dia estressante como este – você tem que entender como a moto se comporta, evitar uma queda na largada e terminar entre os dez primeiros – como posso me dar um 8.”

Bagnaya se acalma: “Amanhã resolveremos tudo”

A calma – e confiança – com que Bagnaia fala do dia impressiona: “Sexta-feira é sempre e apenas um dia de trabalho, temos que perceber o que é preciso fazer na moto para que ela tenha o melhor desempenho possível. a manhã estava perdida e seguimos na direção errada ao mesmo tempo.” No início da tarde o Pico esteve longe do melhor durante muito tempo “O mais importante – e positivo – é que sabíamos onde intervir: amanhã de manhã iremos. lidar com GP24, tenho certeza que tudo ficará bem. Com esta moto, ao contrário do passado, você vai entender rapidamente o que tem que fazer.” Entre os seus adversários, de quem ele gostou “Vejo uma boa Ktm, que normalmente não era confortável aqui e em vez disso colocou imediatamente dois pilotos entre os líderes. ”