Gasperini, a deusa e sim: o treinador quer 2-3 campeões, mantendo os grandes nomes e grandes ambições

Bergamo saltou sobre ele como saltou sobre o Bayer Leverkusen. Anteontem à noite, após a vitória na final da Liga Europa, a grande festa foi realizada no hotel com a equipa, que foi rodeada pelos adeptos que afluíram a Dublin, enquanto ecoava o eco dos adeptos da Deusa que invadiram o centro da cidade. Cheguei à cidade. Ontem um abraço no Aeroporto de Orio, e no domingo abraços de toda Bérgamo. Punho do amor. Assim, para Gian Piero Gasperini, desatar o nó do futuro neste vórtice de emoções é um pouco mais complicado. Mas ele deveria fazê-lo dentro de algumas horas, entre hoje e amanhã, para encontrar Perkasi e discutir a próxima deusa. Esta não é uma situação nova. Há algumas temporadas, quando ficou de fora pelo mesmo motivo, o destino da Roma era muito mais que uma hipótese. Nos últimos dias, Gasp tem falado publicamente sobre este assunto: “Na verdade, este seria o momento ideal para partir”. VERDADEIRO. Terminar o Torneio Ouro sem vencer foi chato. Fazer isso agora, depois de atingir seu objetivo máximo possível, faria sentido. Sim, porque dada a situação atual da Atalanta, vencer a Série A ou a Liga dos Campeões é quase impossível. Gasp almejava a conquista da Coppa Itália, que considerava um objetivo ao alcance do clube, e conseguiu muito mais que isso: a Liga Europa, o máximo.

Nápoles está chamando – Reconhecendo a conclusão do trabalho de 8 anos, colocando no quadro o primeiro troféu internacional, somaram-se as propostas recebidas em diferentes idiomas, mas sobretudo, as propostas urgentes do Napoli liderada por De Laurentiis, determinado a envolvê-lo no processo de tomada de decisão. O renascimento arquitetado pelo novo diretor-geral Mana, ex-jogador da Juventus como Gaspe, está pronto para apoiar o projeto técnico do novo treinador. Se o Napoli já convenceu Gasperini antes, o que acontecerá agora, depois de vê-lo esmagar o campeão alemão, sem derrota há 51 partidas. Como Maradona veria o futebol que viu em Dublin? É humanamente compreensível e profissionalmente legítimo que a Gasp leve tudo em consideração. A leve ansiedade que pode ser sentida em Perkasi, temida pela “bela mulher”, substituta da deusa, também é compreensível e legítima. A diversidade de pontos de vista sobre os mercados mais recentes gerou eletricidade. A certa altura, com os resultados e a classificação vacilantes, parecia que a temporada poderia descarrilar. Depois o desvio glorioso. A vitória de Dublin, se tivesse fortalecido ainda mais o Nápoles, poderia ter funcionado a favor de Bérgamo. READ Jannik Sener abandona após um set: Bublik vai às meias-finais, pelo cartão azul de Wimbledon

Prato rico – Esta tabela está diante de Gasperini: A Supertaça Europeia acontecerá no dia 14 de agosto, em Varsóvia. Talvez contra Ancelotti, o desafio enfrentado pelo seu companheiro de equipe mais bem-sucedido. Jogo entre Real Madrid e Atalanta parece um conto de fadas: Cinderela em campo; Um clube regional sem campeonatos contra as glórias da história. E depois a renovada Liga dos Campeões da Europa e a Supertaça de Riade com Inter, Milan e Juventus. Você consegue se levantar de uma mesa como essa, por mais legal que seja a novidade? Talvez Gaspe estivesse se perguntando isso na melhor noite de sua vida, ao subir nas cadeiras do Hotel Radisson, abraçando Antonio Percassi, e chorando enquanto cantava: “Somos os campeões!”

a decisão – Hoje ou amanhã, Perkasis e Gasperini se reunirão para decidir o futuro. Gasperini sempre considerou a possibilidade de modernizar o desafio e elevar a fasquia como fundamental para a felicidade do casal. Ele quer sentir que está envolvido em um projeto tecnológico ambicioso e em movimento. Foi até agora: participação na Liga dos Campeões, três finais da Taça de Itália, Liga Europa… Agora Gaspe quer estar no Inter, no Milan e na Juventus não só em Riade, mas também na Liga italiana. Isso não significa lutar imediatamente pelo título. A Liga Italiana, mas posiciona-se permanentemente entre os cinco primeiros e testemunha uma nova situação. Um salto para cima significa um ajuste do mercado. Para crédito de Perkasie, isso é em parte o que já aconteceu.