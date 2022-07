Sinais positivos da Bélgica para De Kittelari, ele caminha para uma derrota na Supercopa

Segundo os jornais britânicos, os londrinos gostariam de tentar incluir os portugueses no caso Ziyech. Oficial Castilego e Valência

Tanganga e Tottenham estão abertos a emprestar o direito

Novos contatos entre Milão e a comitiva de Japhet Tanganga, que rejeitou Bournemouth (que agora está considerando Tuanzebe). A notícia das últimas horas, escreve Calciomercato.com, é a abertura de empréstimo com direito de resgate do Tottenham. Pode ser um substituto para o romagnoli.

ROMAGNOLI GREET AC MILAN: “Não se esqueça”

Alessio Romagnoli, recém-anunciado pela Lazio, cumprimenta o Milan nas redes sociais: “É hora de dizer adeus. Você me recebeu como um menino e deixo você como um homem. A memória de uma experiência inesquecível e o que o Milan significa para mim sempre permanecerá em meu coração. Espero ter entrado em seu coração.”

Oficial: Castillejo vendido ao Valência

O Milan anunciou que transferiu definitivamente o direito de serviços esportivos do jogador de futebol Samuel Castillejo Azuaga para o Valencia. O clube agradece ao Samu o profissionalismo e empenho demonstrado ao longo dos anos e deseja-lhe a melhor satisfação profissional e pessoal.

Da Inglaterra: Chelsea em Lau, mas AC Milan não vende

Contra-ataque surpresa do Chelsea: Conforme relatado pela imprensa inglesa, os Blues tinham como alvo Rafa Liao e gostariam de incluí-lo nas negociações com o Milan para Ziyech. Os rossoneri consideram o português completamente inconversível, já que tem cláusula de liberação de 150 milhões, mas a participação dos londrinos pode complicar as negociações com Rafa para a renovação.

DIALLO, não combina com PSG para facilitar a transferência

Abdou Diallo não participará da turnê do Paris Saint-Germain no Japão para facilitar sua transferência. É escrito por Benjamin Quares, jornalista do Le Parisien. Para o zagueiro dos parisienses há Milan e Tottenham, mas o campeão francês pediu seu cartão de 30 milhões.

Castillejo chega a Valência: “Obrigado a Gattuso”

Samo Castillejo desembarcou em Valência: “Estou muito feliz por estar aqui. Já em Janeiro estava a um passo e fiz tudo o que estava ao meu alcance para vir para Valência. Falei com Gattuso e graças a ele tudo correu mais rápido”. , primeiras palavras ao chegar à Espanha.

Caldara, fecha acordo com LO SPEZIA

Fumaça branca entrando na caldara allo spezia. Um acordo com o Milan está próximo dos rossoneri, que dividirão um salário de 1,3 milhão de euros com os lígures.

Da Bélgica: DE KETELAERE PARA SUPERCUP FORFAIT

Charles de Ketelaere continua a treinar com o Bruges, mas ainda não há jogos. Depois de perder o amistoso de sábado contra o Copenhague, o jovem meia-atacante deve perder o jogo de amanhã contra o Utrecht e, principalmente, a Supercopa da Bélgica marcada para sábado contra o Gent. De Kitilari está se esforçando para vir para o Milan e a última oferta crescente de Rossoneri pode desbloquear o acordo.

Da França: “PSG confiante para SANCHES”

Segundo filtros da França, o PSG voltará a estar à frente de Renato Sanchez, do Lille. Gol A França confirmou que o Milan teria mudado sua meta no meio-campo.

DE KETELAERE, da Bélgica: Aqui está a nova oferta

O remate do AC Milan de Charles de Kitleri. De acordo com relatos do compatriota belga da RTL Sport Alexander Brickmann no Twitter, os rossoneri deveriam licitar a segunda classe de 2001 em Bruges: 30 milhões mais os cartões Jungdal e Roback. O clube belga estaria estudando a proposta.