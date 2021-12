Live / Benfica Dynamo Kiev (placar 2-0) Transmissão de TV: Rede de extranet de Mikolenko

Benfica Dynamo Kaif Live Streaming (Live Score 2-0): MYKOLENKO خارجية Extranet

Já começou a cerimónia de qualificação para os oitavos-de-final em Lisboa Campeões liga, ainda faltando um pouco para noventa, mas Benfica sempre no topo Dynamo Kiev para cada 2-0 Em mais de uma ocasião, quase marcou o terceiro gol e provou que tem o controle total da situação. Como esperado, o Bayern de Munique não oferece nada para o Barcelona, ​​que pela primeira vez em mais de 20 anos deve ser rebaixado para a Liga Europeia, com os campeões alemães particularmente interessados ​​em terminar a fase de grupos com todos os pontos. Aos 52, os homens de ‘Jorge Jesus’ iniciam o contra-ataque com Yaremchuk e Rafa Silva a não se entenderem, os defesas visitantes conseguiram recuperar a posse de bola. Dois minutos depois, Verbic, já cartão amarelo, arrisca o segundo cartão amarelo ao entrar forte em Gilberto, e o atacante se afasta em meio a uma palestra do árbitro Aytekin. em 58 minutos Mikolenko Ele assusta os Lusitanos com a bola a sair da baliza. {por Stefano Belli}

o Ele vive a partir de Benfica Dynamo Kiev Esta noite será garantida aos assinantes de canais via satélite nos canais Sky Sports, portanto Transmissão de vídeo ao vivo Via Sky Go, mas por falar em broadcast, lembramos que o jogo também estará visível no Infinity, plataforma da Mediaset.

2-0, um-dois de Yarmashuk e Gilberto!

Alguns minutos antes do intervalo Benfica à frente de Dynamo Kiev para cada 2-0. A equipe de Jorge Jesus avança agora para as oitavas de final Liga dos Campeões Também graças ao resultado que amadurece entre o Bayern de Munique e o Barcelona, ​​onde os campeões alemães derrotaram o Blaugrana com o mesmo resultado graças aos gols de Muller e Sani. quinze minutos Yarmshuk, que foi mimado por Pushchan, nunca mais erra e abre uma competição para encantar seus fãs. Mais 6 minutos se passaram e os anfitriões dobraram Gilberto Quem se beneficia de um quique de sorte de Verbic que, ao tentar esquentar um passe de João Mário, acaba ajudando-o na aparência. Os homens de Lucescu tentam responder cerca de meia hora, Almeida mantém uma boa guarda na pequena área e desvia-se da ameaça. Aos 37 ‘o livre direto de Grimaldo vai para o gol, a distância é muito grande e o goleiro da seleção ucraniana não é problema. {por Stefano Belli}

0-0, que TSYGANKOV comeu!

Quando se passaram cerca de quinze minutos desde o apito do árbitro, qual é o resultado? Benfica x Dínamo de Kiev pare em 0-0. Imediatamente uma grande oportunidade para a formação treinada por Jorge Jesus toca o gol da vantagem Quando os ponteiros não se completam após a primeira volta do relógio, Yaremchuk se apresenta na frente de Pushchan que tem a habilidade de se manter em pé e desviar da pedra do Atacante ucraniano, em ação continua, Rafa Silva deixa de pressionar Com a porta praticamente aberta. Em Lisboa, os donos da casa tomaram conta da situação sabendo que não depende de todos, se o Barcelona vencer o Bayern de Munique, os lucitaneses não serão suficientes para vencer e terminar em segundo no Grupo E. Liga dos Campeões. Aos 8 anos, os convidados que se tornaram perigosos com Buyalskiy são aqueles que pula em Vertonghen, mas não tem vontade de atirar e prefere apoiá-lo Tsygankov Que bênção Flashodemus mandou a bola para o fundo quando todos os espelhos estavam disponíveis. Três minutos depois, Pizzi acertou o goleiro Lucisco com um pé direito forte, mas central. {por Stefano Belli}

Escalações oficiais, vá!

Estamos prontos para iniciar a transmissão ao vivo de Benfica Dynamo Kiev De fato, as equipes oficiais para a partida da Champions League já começaram a entrar em campo: primeiro vamos ver quais são as estatísticas que os dois clubes registraram até agora. Olhando agora para a classificação do Grupo E, vemos que os Lucitanos ainda se encontram na terceira etapa, com 5 pontos no total e um placar composto por uma vitória e dois empates. Os donos da casa também marcaram 5 gols até o momento, mas sua defesa recebeu nove gols.

Outras estatísticas para o Dínamo de Kiev, último classificado do grupo com apenas um ponto em crédito, encontram-se graças ao empate marcado pelo Benfica na primeira mão. Também é preciso dizer que a seleção ucraniana, sem surpresa, marcou um saldo de gols muito negativo, que foi marcado a 1: 9. Mas agora vamos dar a palavra ao campo, vamos! Benfica (3-5-2): flashodemus; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Pizzi, Weigel, João Mario, Grimaldo: Rafa Silva, Yarchuk. Técnico: Jorge Jesus Dinamo Cave (4-3-3): Buchchan; Timchik, Zabarny, Sirota, Mikolenko; Shabarenko, Sidorchuk, Boyalsky; Tsygankov, Garmash, Ferby. Técnico: Mircea Lucescu (adicionado por Michela Colombo)

. papel de parede de transmissão ao vivo Benfica Dynamo Kiev São cinco, se considerarmos também os jogos na Ucrânia. As duas seleções se encontraram pela primeira vez em 1991, na então chamada Copa da Europa. Em ambos os casos, a equipe da casa e a equipe visitante venceram. O jogo terminou em Kiev com um golo a zero de Salenko, enquanto o jogo em Lisboa terminou em 5-0 com as dobradinhas de Brito e Turan e o golo de Isaias pela metade. Nos dois sets da temporada 2016-2017, o Benfica venceu os dois jogos. No jogo de ida, ele venceu o adversário por 0-2 com gols de Salvio e Servi.

E contra o 1 a 0, o gol de Salvio no final do primeiro tempo com cobrança de pênalti foi suficiente. No jogo de ida desta temporada, a partida terminou sem gols. O Benfica defrontou-se com uma equipa ucraniana pela primeira vez nos quartos-de-final da chamada Taça da Europa de 1990, frente ao Dnipro. Depois, desafiou o Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv e Forska Poltava. O ça Dinamo enfrentou muitas equipas portuguesas nas suas histórias, incluindo Porto, Boavista, Sporting, Rio Ave e Braga.

Benfica Dynamo Kef: Portugal vê os oito

Benfica Dynamo Kiev, Ele vive Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 todo o mundo 21,00 cru NoEstádio da Luz em Lisboa, será um desafio válido para o 6º dia de Liga dos Campeões. Uma oportunidade única para o Benfica que poderia vencer as oitavas de final num grupo extravagante, mas poderia dar espaço aos lucitanos se o Barcelona não conseguisse fazer a proeza em Munique contra o Bayern de Munique já garantido do recorde.

Claro, o Benfica lamenta a falta de uma vitória no Nou Camp que teria fechado as contas, mas uma vitória sobre o Dínamo de Kiev pode abrir as portas para os 16 primeiros da Europa. Um choque que será significativo se tivermos em conta que a equipa de Jorge Jesus recuperou de uma derrota esmagadora no clássico frente ao Sporting. O Dínamo de Kiev, por outro lado, não tem gols, apenas um ponto para os ucranianos e o terceiro lugar com sucessivas repetições na Liga Europeia está agora fora de alcance.

É possível que o Benfica treine o Dínamo como

Possíveis escalações para transmissões ao vivo Benfica Dynamo Kiev, a partida a ser organizada emEstádio da luz Lisboa. para mim BenficaE Jorge jesus A equipe vai enviar 3-4-3 como um módulo. Esta é a escalação inicial: flashodemus; Morato, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigel, João, Mario, Grimaldo; Rafa, Yarshuk, Darwin. Vai responder Dynamo Kiev treinou antes Mircea Lucescu Com 4-5-1 così schierato dal primo minuto: Bushchan; Timchik, Zabarny, Sirota, Mikolenko; Andriyevskiy, Shepeliev; Karavaev, Boyalsky, de Pena; Kolash.

Citação e previsão

Snai Entertainment fez uma previsão sobre Benfica Dynamo Kiev, para que possamos ir imediatamente ver o que a casa de apostas propõe para este jogo da Champions League. A 1 marca que determina a vitória do time da casa dá a você 1,30 vezes o valor da aposta, enquanto a probabilidade de empate (organizada pelo X) traz um lucro igual a 5,50 vezes a sua aposta; O rótulo 2, para sucesso do hóspede, tem valor de até 10,00 vezes o valor investido.

