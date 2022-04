Torreira volta a ser o bombista e dá à Fiorentina a vitória de “Franchi” contra o Veneza

Para atualizar a página, clique no ícone de smartphone apropriado ou clique na tecla F5 se estiver usando um computador.

Fiorentina 1-0 Veneza (30 Torreira)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venha, Milinkovich, Igor, Biraghi; Castrovilli (75′ Amrabat), Torreira, Malh (67′ Duncan); Gonzalez, Cabral (84′ Piatek), Ikone (67′ Sottil).

90′ + 5 termina aqui! A Fiorentina venceu o Veneza graças ao gol de Torreira aos 30 minutos.

90′ + 5 contra-ataque da Fiorentina para tentar dobrar, mas Gonzalez tira a bola do pé do adversário direto.

90′ + 4 cartão amarelo Entra para fazer falta sobre Nesmi.

90′ + 3 Cartão amarelo para Torreira após confronto com Kean.

90′ + 2 A Fiorentina trabalhou com Torreira tentando acertar a bola na faixa da esquerda, pois Biraghi falhou o encontro com a bola.

90′ haverá 6 minutos de recuperação.

88′ Manata para Peretz em Torreira, Veneza cartão amarelo.

85′ Substituição também em Veneza: Busio sai, Peretz entra em campo

84 A mudança na Fiorentina: Cabral está fora, cabe a Payatek.

81′ Duncan advertiu para uma falta no Aramo.

80º cruzamento de Caldara na área que acertou junto ao poste esquerdo, mas houve impedimento.

79′ Sottil advertiu para um golpe involuntário em Matejo.

78 Troca dupla de arma: Crnigoj e Okereke saem, Nsame e Fiordilino vão para o campo.

75′ Lesão grave de Castrovilli que caiu pesadamente em uma das pernas e teve que deixar o campo de maca. Em seu lugar, Amrabat entra em campo.

73′ A Fiorentina tenta fazer malabarismos com a bola do meio do campo, mas parece não querer arriscar muito com a pressão da arma.

70′ Um ataque de Veneza que, no entanto, não encontra chance de chutar a gol, quando capotou na frente de Cabral ganha a bola tentando escapar dos marcadores diretos.

67′ Primeiras mudanças italianas: Ikone e Malh fora, cabe a Sottil e Duncan.

66 Finalização central de Biraghi, uma bola que termina nos braços de Minba.

65 cruzamento para Henry posicionado no segundo poste, e saída de Terracciano a tempo de neutralizar o movimento.

62′ ritmos baixos estão agora em campo, com Viola errando um pouco com precisão na volta da bola.

59 Tente ser visto em Veneza na área, mas primeiro Igor e depois Gonzalez vão fechar as linhas de tráfego.

56′ Aviso a Kiyne por falta na Torreira.

55 Outra troca de arma: Tessman sai e Aramo vai para o campo.

52′ Gonzalez cruzou o segundo poste, chutando o sete, que foi muito pouca tentativa.

49′ A Fiorentina iniciou a recuperação após o término do segundo tempo, ou seja, se posicionando na fase ofensiva. Gonzalez cruza da esquerda, Melih vai para o remate e não encontra o espelho.

46′ A partida começa com uma troca de arma: John sai e Kane vai para o campo.

45′ O primeiro tempo terminou sem recuperação, com a Fiorentina ganhando por 1 a 0 sobre o Veneza, graças ao gol de Torreira aos 30 minutos.

43′ incontrolável A Fiorentina volta a atacar, com Gonzalez a enviar um belo cruzamento para Castrovilli que, no entanto, cabeceia para o lado.

40′ Gonzalez vai mandar uma grande bola para a área, mas nenhum de seus companheiros está preparado.

37′ Ele correu para a área de Mleih, bola alta.

36′ Gol de falta de Castrovilli, ele tentou desviar por baixo do gol de Cabral, mas a bola saiu do lado de fora.

35′ Okereki advertido por falta sobre Biraghi.

33′ Veneza está tentando se reorganizar, em vez disso, a Fiorentina está tentando aumentar suas manobras no meio-campo.

30′ Gooool!!! Torreira!!!! Scrum em pequena área após uma bola colocada na área por Igor, com Cabral tentando tocar a bola, mas depois mandando para o gol de Torreira para o Viola por 1 a 0!

29′ Habs advertiu sobre um erro de Gonzalez.

27′ A Fiorentina luta por cada bola, Venezia muitas vezes reage mal.

24′ Ele tentou afastar Gonzalez com um passe cruzado da esquerda, mas a tentativa não é certeira e a bola acaba alta.

22′ Cabral oferece um dos cavalos de trabalho de seu repertório: ele para de costas para o gol e capota, mas a bola acaba alta.

20′ Que chance para Cabral, que frente a frente com Maenpaa acerta um chute à queima-roupa.

17 Akon Pole! O time francês pega lenha cheia após boa medida de Viola, e no movimento logo após Gonzalez ele tem chance na frente do goleiro! Os jogadores violetas também reivindicam uma penalidade, mas não há nada para julgar.

15′ Castrovilli tenta cruzar rasteiro na área de Cabral, fechando toda a defesa da arma.

12, amante da Fiorentina em campo, a arma ainda tenta acabar com as missões ofensivas da Viola.

9′ Ataque pessoal de Ikone do meio do campo que transmite adversários para a área, Maenpaa o espera na saída.

6′ Akon palpita tentando mandar Cabral para fora da área, uma 9ª bola roxa chutando alto.

3′ Boa manobra da Fiorentina neste início de jogo, já que o Veneza tende a parar no seu meio-campo.

1, a corrida começa em “Franchi”! Força roxa!

Em busca de continuidade para nutrir o entusiasmo que trouxe Fiorentina À porta da Europa, com a vantagem de jogar mais cedo do que o adversário direto para poder pressionar em caso de resultado positivo. um time italiano Ele espera Veneza Também para vingar a derrota perturbadora na primeira mão, no início da fase mais quente do caso. Vlahovic. Uma consulta pré-Páscoa que terá início às 16h30 por ordem do Sr. abismo Palermo e Fiorentinanews. com Ele lhe dará a transcrição ao vivo habitual da reunião, com o espaço habitual para boletins e vozes de campeões no final da corrida.

