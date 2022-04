Jogos e esportes tradicionais participam dos maiores alunos da região de Turano Nuovo

O Instituto Nereto – Sant’Omero – Torano Nuovo Estado Integral do Estado de Nereto, na província de Teramo, no âmbito do programa educativo europeu Erasmus +, “Cuidar do oceano. Há um mar e um mar …”, dar as boas-vindas a uma delegação composta por alunos e estudantes de alguns dos países parceiros da Itália, nomeadamente: Portugal, Turquia, Bulgária e Estónia.

O objetivo do projeto em questão é sensibilizar o maior número possível de pessoas, especialmente as gerações mais jovens, para a proteção do meio ambiente, com referência específica ao mar.

Aos alunos foram oferecidas diversas atividades, como coleta de plásticos, reciclagem e posterior transformação em obras de arte, além de visitas a praias e museus.

Entre as milhares de iniciativas, as atividades cinéticas em que participou a Figest, a federação italiana de jogos e esportes tradicionais, tiveram um papel importante, realidade também reconhecida pela Coni.

Os alunos do Comprensivo di Nereto competiram em minitorneios de dardos, dardos, cabo de guerra, arcos de rua, tiro com besta, tiro com arco e outros esportes matinais que proporcionaram uma grande oportunidade de conhecer e socializar.

As professoras Paola Gatti, Anna Maria Bersanti, Francesca Marziale e Michela Fioria participaram da aula particular. A colaboração do presidente do boliche municipal, Tito Bolchini, que disponibilizou a instalação é indispensável.

Destaca-se também a colaboração da professora líder, Professora Laura D’Ambrosio, por todos os professores, e em particular pela Professora Francesca Marziale, a força motriz do projeto juntamente com colegas do Departamento de Inglês.

“Acho que esta é uma ótima maneira de trabalhar na escola, uma maneira que aprimora o conhecimento das culturas. Estou certo de que essa experiência tornou nossos alunos europeus conscientes, tolerantes e responsáveis, mais do que qualquer aula ou discurso escolar “- enfatizou a diretora da escola, Laura D’Ambrosio.