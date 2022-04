Denúncia de Lautaro contra o cofre rossonero. Bastoni e Coreia estão prontos para o Milan

Terça-feira, segunda mão da Taça de Itália: Os “nerazzurri” devem vencer após a primeira mão por 0-0

Inter precisa vencer, Milan aceita empate. Sim, como a Copa da Itália fica no passado, aqui ainda temos a regra do gol fora de casa que já foi arquivada na Europa nesta temporada: em fevereiro, a Inter de Milão na liga propôs se adaptar às regras da UEFA sem esperar pela próxima temporada , O pedido não passou pela recusa dos diretores de umaSão eles Paolo Scaroni (AC Milan), Luca Bercasi (Atalanta), Maurizio City (Verona) e Tommaso Giulini (Cagliari). Na terça-feira à noite retomamos o jogo de 0 a 0 na “casa” do Milan em 1º de março. Para os críticos – e para muitos torcedores – foi a pior partida do Inter Inzaghi. Ou talvez, mesmo tendo terminado empatado, tenha sido o melhor momento dos rossoneri e o mais difícil para os nerazzurri, que ainda estão queimados por nocautes no outro clássico do campeonato. Agora a situação mudou completamente: Inzaghi recuperou impulso, gols e vitórias (no campeonato)Pioli mantém uma defesa blindada, mas perde essa vantagem no ranking obtido anteriormente devido à baixa produtividade de seus atacantes.

Mas essas últimas considerações se aplicam à batalha do campeonato. A Copa da Itália é outra coisa. Quem vê hoje uma pedra de tropeço no inimigo italiano não compreende nem subestima o valor do clássico e pagamento por impulso Essa passagem para a final daria direito à corrida final do campeonato. Por isso, apesar da iminente partida da Roma, o Inter, que tentará conquistar a próxima rodada na terça-feira, será o melhor. E com isso em mente, Inzaghi poderia contar com todos os seus homens, mesmo Gravetos Que com Spezia só o acusou de convulsões, vamos lá Coréia Quem foi visto no banco com uma bolsa de gelo na coxa, mas apenas por precaução de frij Que jogou no clímax dos últimos minutos da partida e provou que superou o pouco cansaço que estava experimentando com o Verona. Lautaro bombas na frenteO objetivo de Provedel era injetar confiança. Assim como Sanches. Não seria surpreendente se os dois começassem a tentar Desbloqueie o cache em frente ao Maignan. Hoje, porém, o trabalho na Appiano dará mais indicações.