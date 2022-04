Raul Gustavo e a grande estreia do Corinthians no Brasil

foi treinador da equipa Corinthians ele é Vítor Pereira que se reuniu com executivos em Lácio No centro esportivo Fórmula perante o Presidente Cláudio Loto Eu decidi focar em Maurizio Vou ver . É português, aos 53 anos construiu a equipa com um 4-2-3-1 e venceu os seus dois primeiros jogos. Brasil : 3-1 em casa Botafogo E 3 a 0 contra avai E Graças ao triplo da ala esquerda Roger Geddes de volta Brasil Após a experiência em China no Shandong Luneng . Seis pontos e aplausos, a melhor maneira de anular a decepção da semifinal perdida com São Paulo no torneio Paulista E isenção na bancada Fenerbahçe Pouco antes do Natal.

Bloco de Victor Pereira A equipa diverte-se e faz-te sonhar. Cássio No gol, nas asas Rafael Ramos E Lucas Snape (ascendência italiana, 21 anos, canhoto, talento de grande importância), João Victor E Raul Gustavo No centro da defesa. Mediador duplo: o que é E de Queiroz. O escudo que permite a Vitor Pereira envolver três craques – EdsonE Renato Augusto (antigo Bayer LeverkusenRoger Geddes – atrás do centro de ataque Júnior Moraesque chegou de graça em meados de março após ser liberado do Shakhtar Donetsk.

Cinco anos de espera O Corinthians não conquista um título brasileiro desde 2017, quando comemorou seu sétimo título nacional em sua história. era artístico Fábio Karel. Dezessete gols que ele assinou Atmosfera. Missão de Vitor Pereira: melhorar o quinto lugar do seu antecessor em 2021 Sylvino (ex-assistente de Mancini No segundo experimento emInterE viver com um orçamento apertado é a consequência lógica dos danos causados ​​por quase dois anos de fechamento de estádios devido ao Covid. Diversão, mas também compacidade, como evidenciam as respostas recebidas até agora da defesa.

O novo zagueiro central – Raul Gustavo pode se tornar uma das peças mais valiosas do mercado. Vinte e dois anos, zagueiro, canhoto, 88 metros, personalidade forte. Toca ao lado de João Victor, nascido em 1998, seguido por Benfica. Ele nasceu em 24 de abril de 1999 em uma pequena cidade, Pedro LeopoldoNos subúrbios de Belo Horizonte. Começou sua carreira emAtlético Serranensetem pouca experiência em Croácia no berçário Lokomotiv Zagreb E em 2020, assinou com o Corinthians. Vinte partidas e três gols entre as copas e o Brasileiro, camisa 34. Forte, ágil, rápido, organizado na torcida e em construção. Seu contrato termina em 31 de dezembro de 2024.