Lazio Torino 1-1 Report Papers: Belotti Steak, fixado no final. Pellegri cruz e glamour

Lácio Turim 1-1

(92′ Prédio; 56′ Pellegri)

Lazio – Patrocinado por Ivan Kardia

Strakosha 6 – A coluna o salva, Richie tem que acertar os rins. Os escanteios rapidamente se tornam um exercício de treinamento de gol: ele se safa, até acertar o chute na cabeça, com pouca responsabilidade.

Lazarie 6 – corrida de e se? Ele acabou na bomba, como Fagnati o cumprimentou de braços abertos, quem sabe. Nos quatro de ré, o tiro permanece no cano. As costas de Vojvoda são frequentemente vistas. Em última análise, no entanto, ele se envolve na Rede Imóvel.

Patrick 6 – Pricalo balança para o lado na largada, mas o espanhol segura bem o impacto e ajuda Acerbi sobre Belotti. Ele foi forçado a desistir devido a um problema físico. (A partir de 43′ Louise Philippe 6 – Cuidado, pequenas manchas. retorno secreto).

5.5 – imaturo Colocando manchas aqui e ali, fazendo algo errado. Ele dança nos cantos também, mas isso não é tudo culpa dele.

Marósico 6 – Muitas bolas tocadas, poucas iniciativas para admirar. Lute com Aina, em pé de igualdade.

Milinkovic 6.5 – Em geral, ele é o único que preocupa Berisha por grande parte da corrida. Então você também precisa de ajuda para atingir a meta que, pelo menos, vale um ponto. Fica pior.

Leva 5 – Da luta e do governo, está quase no cerne do trabalho. Fala outra língua além do Sari e não é descoberto hoje. Pelo menos, ele não deve clicar para acender a luz. (A partir de 69′ Cataldi 6 – Já mais próximo do que Sarri gostaria)

Luís Alberto 5 – Poucas ideias. Tudo o que pode ser relatado é uma fantástica cobrança de falta para Milenkovic no primeiro tempo. Nos escanteios eles pulam na cabeça, mas se Bremer acaba marcando a área com a área, é difícil culpá-lo. (A partir de 69′ base 6 – Efeito valioso, com bom controle da área. Esqueça o tiro, mas não).

Felipe Anderson 5,5 – O melhor de tudo: um resgate em jogo só serve para adiar o inevitável. De resto, dos três anteriores, ele é o que menos gasta e não consegue muito. (A partir de 84′ Romero sv).

Recurso 6.5 – Vlahovic responde à última bola útil. Recuperando-se de um hat-trick contra o Gênova, ele também parece ter encontrado o clima nacional ao cruzar Belotti. Ele bate em Bremer por um longo tempo e o mata no último momento. Ele coloca a Lazio em seus ombros: não é a primeira vez e não será a última.

Zakani 5 – Longe das melhores noites, você vê menos e inova menos.

sari 5 – Immobile o salva, mas um empate com a Juventus lhe deu a chance de experimentar um sprint no final da temporada. Algo está errado: claro, a área de marcação nos escanteios, onde seu time é muito dançarino. Para muitas pessoas teimosas correm o risco de perder e esta não é a primeira vez.

Turim – Patrocinado por Giampaolo Gias

Berisha 6,5 Ele responde imediatamente quando chamado a questionar. Especialmente decisivo no cabeceamento de Milinkovic-Savic. Ele não tem nenhum erro no gol de Immobile.

Primário 5.5 – Até os 92′ seu jogo foi excelente, mas acabou sendo queimado pelo Immobile e a única vez que Ciro lhe concedeu o Nacional, ele empatou. No primeiro tempo, ele acertou um poste de dois passos.

Izzo 6,5 Ele tem um dom para defender e sempre bom para construir. Antes da lesão, chegou perto de marcar, mas Felipe Anderson defende a bola na linha. A partir de 52′ Zima 6 Vai bem e aguenta. Pequenas frescuras.

Rodrigues 6,5 – Joga bem na lança defensiva. Cabelo esquerdo nos cantos. No primeiro Bremer acerta o poste, no segundo Pellegrii encontra a abóbora vencedora.

Aina 6,5 Ele se adapta na fase defensiva, pois é o homem a mais na fase ofensiva. O jogo é temperado com vários cruzamentos excelentes. Ele aproveitou a oportunidade apresentada a ele por Juric. De 74 ‘Singo sv

Lucas 6,5 Excelente jogo nas duas fases. Quantidade e qualidade ao serviço da equipa.

Cachos 6,5 Começa bem e cresce bastante no segundo tempo, principalmente na fase de recuperação da bola. Cresce bem.

Voivoda 6 Não é tão divertido quanto outros jogos, mas ainda é útil. Ele corre muito e corre bem. Uma oportunidade perdida no primeiro tempo.

Pobega 6.5 Ele desempenha todas as funções de meio-campo e as faz bem. Alta qualidade e maturidade nas escolhas. A partir de 87 ‘Buongiorno sv

Pricalo 6 – Ele fica em pedaços. Nem sempre contínuo, mas você também sabe se sacrificar pela equipe.

Belotti 5.5 – Não entre no jogo. Ele tem duas bolas boas, mas chuta. Um da cabeça e outro do pé, para testemunhar sua falta de brilho. Ele não faz parte do segundo tempo devido a um problema físico. A partir de 46′ Pellegri 6 – Ele quer jogar e você pode ver isso imediatamente quando recebe um cartão amarelo em Leva por seu entusiasmo excessivo. Na primeira oportunidade real de seu jogo, ele embalou a cabeça e se liberou muito bem na área. Em última análise, ele pode gerenciar melhor a aquisição. Daquela falta de bola veio o gol da Lazio.

Barrow (Suspensão Jurek) 6.5 O Torino joga bem durante toda a partida. Ele sofre quando precisa e ataca quando tem chance. O homem joga o homem e impede a Lazio de sua posse habitual. Um gol na final do Immobile no final estraga a festa.