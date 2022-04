Aqui está a resposta do Milan e dos torcedores

Ele encontrou o alvo novamente – contra o Gênova – depois de um longo período de abstinência, mas Rafael Leão pode não ser a pedra sobre a qual o novo Milan árabe vai recomeçar. O atacante português olha em volta e rejeitou uma oferta inicial de renovação dos rossoneri. Maldini Algumas semanas atrás, ele começou a cheirar a queimado e filtrou os números que poderiam ser necessários para levá-lo embora. Não é coincidência, mas quem está por trás de Liao?

A cidade está pronta para um grande show para Leão

A notícia chega às vésperas do clássico da Copa da Itália contra a Inter e é confirmada pelo especialista de mercado Nicolo Schira, que fala de um interesse muito forte pelo Manchester City. Guardiola quer Liao a qualquer custo. Houve novos contatos nos últimos 15 dias Mendes– O Manchester City e a renovação preparada pelo Milan no inverno não foram assinados por esse motivo.

Liao teria dito não à renovação de 4,5 milhões

Milão mostra um renovação Mantido até 2026 em 4,5 milhões por temporada, muito mais do que está ganhando agora, mas a comitiva do jogador leva tempo. Para os rossoneri Leão, custa nada menos que 70 milhões de euros.

Torcedores do Milan estão prontos para se despedir de Liao

Talvez a razão seja que o sentimento no San Siro com o atacante português se acalmou recentemente, e o fato é que muitos nas redes sociais estão prontos para cumprimentar Leão: “Por 70 milhões de euros vou levá-lo para Manchester. Jorge Mendes rejeitou a oferta previamente acordada com o Milan porque City Ver mais chantagem Maldini não desiste”, ou: “Digamos que eu pare e pense nesse show. Então depende também de quais serão os planos da nova empresa…”

Alguém responde: “Agora é impossível comprar a cidade inteira” ou mesmo: “Mas se chegar o novo imóvel vamos poder fazer penhores de 8/10 milhões?” Ou: “Até 70 milhões, esse não é o nono ganho de capital, é quase tão bom quanto o Doosan Vlahovic? Tolice!” Mas a maioria concorda: “Continue vendendo imediatamente” e finalmente: “Está sendo vendido antes de agora”.

Esportivo