“A aposta? Essa é a verdade.”

Termina em lágrimas, Roma Monza para Stephan El ShaarawyEle marcou o gol que valeu os três pontos aos 90 minutos A equipe de Mourinho. O faraó foi foco de acusações em relação ao caso de apostas que ocorreu nos últimos dias e no final da partida quis contar a verdade. “Apostar? Essa especulação me machuca. Minha consciência está 100% tranquila e me dói quando as coisas verdadeiras não são ditas. É um acúmulo de emoções, mas estou feliz.” “Como você pode pensar em desrespeitar o futebol, quando você sente emoções como esta: marcar no último minuto e correr abaixo da curva. Eu estava sempre pensando apenas em jogar e me divertir.”ele adicionou.

Roma-Monza, El-Shaarawy-Lukaku

Primeiro o seu advogado, depois a empresa e Ontem, Mourinho também defendeu El Shaarawy Secreta e publicamente, ele deu confiança ao jogador que não está sob investigação hoje ou antes Ministério Público de Turim Não pela federação. É por isso que eu a abracei no apito final Lukaku E lágrimas liberadas, depois de uma semana convivendo entre vazamentos e acusações.

Mensagem social de El-Shaarawy depois de Roma Monza

“Cada palavra é redundante, obrigado Roma!! Eu vivo para isso,” Então ele escreveu sobre isso InstagramEle publicou fotos de sua comemoração sob a liderança do Sul por ocasião do gol que marcou Roma Monza. Houve muitos comentários dos torcedores comemorativos de Giallorossi, mas também de seus companheiros, incluindo… Dybala, Cúpula, Paredes E muitas outras coisas.