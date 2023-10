Milan, Juventus e Allegri: Vencer não muda nada e o objetivo é a Liga dos Campeões

“ O futebol é feito de anéis , Uma jogada brilhante de Kane levou à expulsão de Thiaw. Os caras eram tão bons que só posso agradecer. Já faz muito tempo que não vencemos o Milan.” disse Massiliano Allegri após a vitória por 1-0 em San Siro que colocou a Juventus -2 fora do topo. “Esta vitória nos dá uma dimensão diferente Somente se tivermos consciência de onde precisamos melhorar Ou seja, a fase de controlar a bola, sem forçar o jogo, mas ir definitivamente. Esta noite desfrutamos da vitória da equipa e do sofrimento habitual da Juventus.” Sogli Objetivos Da Juventus, Allegri não muda o refrão mesmo após vencer uma partida direta: “A classificação não importa agora; No final das contas, o que importa é estar entre os quatro primeiros . E se eu esperar estar -2 em relação ao primeiro lugar hoje? 20 pontos após 9 partidas significam mais de 2 pontos em média por partida, e isso nos levará à Liga dos Campeões…”

Sem paletó e gravata: é por isso

Ele terminou sem paletó ou gravata, foi expulso no final do show para o banco de reservas e ficou muito irritado com seu time que ainda vencia o Milan no San Siro. Ao final da partida, Allegri também explicou o motivo da raiva: “Se você joga contra um time de dez jogadores, tem que ampliar o campo e fazer dele um aeroporto: tem que fazer passes mais longos e terminar o jogo com segurança, ele não pode fazer passes próximos ou contraditórios. Esses passos de três pés me deixam louco Nessas situações… Porém, a equipe fez uma grande partida, defensivamente no primeiro tempo não sofremos nada contra o Milan.”