Previsões para a Liga dos Campeões, Benfica – Real Sociedad: Probabilidades em jogo

O segundo jogo entre Benfica e Real Sociedad no grupo do Inter, e quase tem sabor de playoff, dada a classificação atual dois dias depois. A equipe anfitriã continua na última colocação porque perdeu duas partidas: a primeira em casa contra o Salzburgo e a segunda no Estádio San Siro contra o Inter. Para voltar à corrida e não correr o risco de ser eliminado das copas ou rebaixado à Liga Europa, terá que conquistar a vitória, cujas probabilidades iremos avaliar. Os portugueses estão um ponto atrás do Sporting no torneio (22 x 21). O jogo Benfica-Real Sociedad realiza-se na terça-feira, dia 24 de outubro, às 21h00.

Benfica – Real Sociedad, qual o saldo?

–

A seleção basca disputa atualmente o primeiro lugar do grupo com o Inter, que enfrentará o Salzburgo em casa. No papel, o jogo em Lisboa parece muito equilibrado também pela força demonstrada pela Real Sociedad na La Liga e na própria Liga dos Campeões. Vejamos as odds nos principais sites de apostas de futebol: Não se pode descartar que a primeira parte termine empatada e que o Benfica consiga então alcançar os melhores resultados. A possibilidade de obter X/1 parcial/final no tabuleiro é oferecida pela Gazzabet e PokerStars a 5,50, pela LeoVegas a 5,40 e pela bet365 a 5,00. Na prática, as probabilidades são reduzidas a metade se apenas for considerado o resultado 1, ou seja, a vitória do Benfica no final dos noventa minutos. As probabilidades são de 2,17 na Gazzabet, 2,15 na LeoVegas e Bet365 e 2,10 no PokerStars.