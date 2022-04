Resultados da Liga Dois: rebaixamento do Pordenone

Gregorosi voltou ao topo após sua vitória sobre Cosenza. Pugliesi derrotado por Reggina, Team Caserta derruba verde e preto rebaixado para C. Perugia na vitória externa em Vicenza, Ferraresi a um passo do nocaute com Crotone

Na aguda tarde da segunda-feira de Páscoa na segunda divisão, vem a primeira frase do torneio: o rebaixamento do Pordenone. Ele terá que vencer e perder por 4 a 1 em casa contra o sempre Benevento na corrida de promoção ao vivo. A conta, pelo contrário, neste momento não condena Crotone, que foi parado por Spall e com o golo de Bebeto Rossi (1-1), até porque todos perdem na zona vermelha (à espera de Alexandria). Cosenza vai 3-1 KO contra Cremonese, mais uma vez o líder com 66 pontos. Mais uma lichia, Regina o parou. Por outro lado, o Perugia se aproxima de Frosinone (oitavo) e da eliminação, virando o desafio em 2 a 1 com o Vicenza em terceiro lugar graças ao primeiro gol de Sejri no campeonato. No entanto, com as seguintes corridas, o topo do ranking será determinado. 18h00 Cittadella-Alessandria, Parma-Ascoli, Pisa-Como e Ternana-Frosinone. Às 20h30 é a vez do clássico entre Monza e Brescia.

SPAL 1-1 Croton – Praticamente durante todo o jogo, Crotone cheirava a sucesso – ele poderia ter sido o primeiro fora – o que teria garantido mais esperança. De fato, o Rossopolis começou forte, assumindo a liderança aos 7 minutos com Schnegg, que o deixou sozinho no segundo poste e foi capturado por um cruzamento de Maras. É o primeiro gol dele no campeonato. Crotone, em seguida, aproxima-se imediatamente da dupla com uma cabeçada de Kargbo. Spal tenta responder, mas não consegue capitalizar uma série de bolas inativas e aos 23 minutos acaba por ser uma fotocópia da bola que levou ao 1-0, mas na ala contrária. Schnegg sgroppata e a bola para Marek, que chuta alto. Além da chance dos donos da casa com um cabeceamento de da Riva, Fido serviu. Aos 36′ Croton volta a ser perigoso com Schnegg, desenvolvendo um escanteio curto na área. Mais uma confirmação do sofrimento da Ferrari no primeiro tempo, ele concluiu com um contra-ataque da equipe de Modesto, onde Demba Thiam faz um milagre, fazendo com que a placa de Kargbo desvie da trave. No segundo tempo, Venturato retoma com três mudanças: Finotto, Meccariello e Esposito entram em Vido, Vicari e Da Riva. Fiquei chocado e lentamente Spall entra em campo. Aos 60′ Colombo também sai para Melchiore, que tem a bola que pode ser amarrada na esquerda. Dez minutos depois, Giuseppe Rossi também se viu, um mês depois. No início, ele se aproximou do 1 a 1 com um chute de esquerda rapidamente com a ajuda de Mancuso, depois marcou o empate. Cruz de Melchiorri, Controle e Golpe. O terceiro gol no campeonato, desta vez pesado demais para ficar fora de campo. Mesmo que ele não esteja aqui. READ Milan, abraço no final da partida entre Maldini, Pioli, Ibra e toda a equipe

Cremonese-Cosenza 3-1 – Cosenza procura pontos de resgate pesados ​​e após 180 segundos surpreende o anfitrião com um ato de insistência em que Larrivey é o toque final. Mas quanto à fuga cremonês, que volta ao topo B, é apenas uma questão de tempo. Caetano cuida dela. Primeiro empatado aos 16′ com um chute da área. Então, como os convidados perdem Setum por um problema físico (Lyoti em seu lugar), ele marca um gol maluco. Desça até a área e os defensores vão plantando um a um com truques. As contas parecem estar fechadas antes do final do primeiro tempo por causa do autogolo de Vezanin a um passe de Fagioli. Cosenza permanece na área de jogo, em penúltimo lugar, e pode dar um suspiro de alívio, pois a distância com os perseguidores permanece inalterada.

Pordenone Benevento 1-4 – 11 pontos atrás de Cosenza em quarto do fundo na ausência de três jogos a mais, tornando-se assim o primeiro touchdown de Pordenone na temporada. Desde o primeiro minuto, Benevento se tornou um martelo, vencendo por 4 a 1 e vencendo Monza pelo terceiro, mesmo que Brianza sempre devesse jogar. O Moncini Prop em menos de vinte minutos torna tudo mais fácil. Primeiro, um passe de cabeça com passe de Farias, depois ele controla o calcanhar na área e deixa um soco com a direita. Tello marcou 3-0, enquanto aos 32′ também vemos Pordenone com Campiaghi. O primeiro tempo termina com cobrança de falta de Petriccioni. Aos 67′ 3-0 é um arremesso de bilhar (por entrada) de Farias, que também marca um pôquer. Mesmo Gavazzi aos 86′ não coloca a etiqueta de orgulho. READ Copa do Mundo, uma surpresa para Mancini: uma "promessa" inesperada para Portugal

Vicenza Perúgia 1-2 – O primeiro Baldini do Vicenza se aproximou bem da partida, mas com o passar dos minutos a chance de empatar o Cosenza com 28 pontos se esvaiu e, por enquanto, permanece na área digna de rebaixamento direto. Dalmonte marca na hora com uma bola recuperada por Diao. Perugia responde aos 17 minutos, quando o zagueiro Corrado bate o escanteio. Os convidados tiveram a chance de seguir em frente já no final do primeiro tempo, quando De Luca aproveitou o caos de Di Maio e Contini. No entanto, Airoldi cuida do procedimento e cancela tudo para um contato entre o atacante e o goleiro. O veredicto atrasou um pouco: aos 57 minutos, Sejri conseguiu penetrar perfeitamente na área e liderar o primeiro gol do seu campeonato. Pouco antes de Chichizola ser resgatado de Giacomelli.

Regina Lecce 1-0 – Após três vitórias consecutivas, Lecce engole Regina Square e perde o cetro do campeonato. Folorunsho, de 24 anos, decide centralizar e é bom em responder à procissão de Gabriel em Kupisz. O gol chegou nos acréscimos do primeiro tempo com muitas interrupções e muita competição em detrimento da qualidade. Com Koda ele teve que tentar também com um carro do meio-campo. Quando a partida recomeçou, Lecce assumiu uma posição diferente, acertando logo no travessão com Strefezza e depois colocando os anfitriões sob cerco, mas sem que o resultado fosse desbloqueado. Uma grande chance para Coda na final, com a bola sendo acariciada para fora da rede.

