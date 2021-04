Tempo livre, programa, direto, qualificações diferidas – OA Sport

Hoje a pista de corridas Portimão Será um teatro de qualificações Grande Prêmio de Portugal, A terceira ronda do Campeonato do Mundo de 2021. O traçado da Lusitânia é particularmente impressionante graças às suas vicissitudes que o tornam tão popular entre os pilotos que hoje vão competir primeiro lugar. Ainda no MotoGP Ducati Eles cumpriram a lei, desde Golpe de cabeça dupla Lusail foi a volta mais rápida consecutiva Francesco Bagnaya No Grande Prêmio do Qatar e Jorge martin No Grande Prêmio de Doha.

Quanto às classes mais baixas, em Moto 2 Até agora, ambos os centros foram os primeiros nos Poderes de Sam Louise da Grã-Bretanha, enquanto ele está em Moto3 O melhor no sábado foi Darren Bender na primeira rodada da temporada e Jaume Masia na segunda rodada. Borgo Panigale continuará tendo o monopólio de primeiro grau? Alguém será capaz de vencer os Lowes? E na Moto3, teremos um terceiro homem diferente? Para obter respostas a essas perguntas, basta Siga as qualificações na TV. Venha?

TV na luz – O canal gratuito TV8 (121 da Sky e 8 da DTT) estarão transmitindo atraso Qualificações e corridas para todas as classes.

Televisão paga – Sky Sport Moto GP (208) ele vai enviar Vizinhança Cada turno de todas as classes.

fluxo – Todo o evento pode ser acompanhado ao vivo no PC, tablet e smartphone através do aplicativo SkyGo (reservado exclusivamente para assinantes Sky), NowTV, e através Dazen.

Dirita Live OA Sport irá fornecer a você um relatório escrito ao vivo sobre todas as transições, desde os treinos livres até as corridas de todas as classes.

Portugal GP 2021 – Programa de Qualificação

Guia de TV 8

Sábado, 17 de abril (calendário italiano)

17.45 – resumo diferido das qualificações de todos os grupos

LIVE SKY SPORT MOTOGP e DAZN

Sábado, 17 de abril (calendário italiano)

10.00-10.40 Moto3, Treino Livre 3

10.55-11.40 MotoGP, Treino Grátis 3

11.55-12.35 Moto2, treino livre 3

13,35-13,50 Moto3, Qualificatórias – Q1

14,00-14,15 Moto3, Qualificatórias – Q2

14h30-15h00 Corrida de Motos, Treinamento Gratuito 4

15,00-15,25 Moto GP, Qualificatórias – Q1

15,35-15,50 Moto GP, Qualificatórias – Q2

16.10-16.35 Moto2, Qualificatórias – Q1

16,35-16,50 Moto2, Qualificatórias – Q2

Foto: MotoGPpress.com