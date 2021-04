Hamilton em Imola, Perez na primeira linha: Ferrari em quarto com Leclerc, desilusão Sainz (décimo primeiro) | Notícias

1º lugar no Grande Prêmio Emiia-Romagna e Made in Italy é o heptacampeão mundial

Lewis Hamilton adiciona Imola Para seu grupo na liderança Ele se aproxima de … cem ao derrotar os Red Bulls. Sergio Perez Max Verstappen “Burns” para o assento da primeira fila ao lado do Black King: 35 pontos para o atraso para os mexicanos e 87 para os holandeses. Qualifique-se no claro-escuro para a Ferrari: Charles Leclerc obteve a segunda série (+0,329) no entanto Carlos Sainz não vai além do corte do 2º trimestre Vai começar na quinta série. Pierre Gasly e Daniel Ricciardo estão emparelhados na segunda linha da rede.

Ao lado dele encontrou o Red Bull, mas não Max Verstappen: Resultado de Lewis Hamilton para Imola Centro histórico da pole, seu primeiro na pista com o nome de Enzo e Dino Ferrari, mas no início da segunda rodada do Campeonato Mundial, ele terá que ficar atento Sergio Perez Quem venceu inesperadamente o capitão de sua equipe holandesa em uma fase de qualificação não é tão … Aviação: Não tanto quanto o esperado, de qualquer maneira. Trinta e cinco mil do hiato de Sergio – pela primeira vez em sua carreira no início da primeira linha – oitenta e sete para Verstappen que, no início da temporada, parece não ter o salto decisivo para realmente fazer a diferença em importantes momentos. Esperando que Max o rejeite, talvez já no Grand Prix, notamos A vertigem está em quartos altíssimos do ranking Para Ferrari. Na verdade … para Leclerc, considerando que – enquanto Monegasque empurrava seu SF21 na segunda linha ao lado do Red Bull # 33, Contravenção de Carlos Sainz no segundo quarto, Sem conseguir reunir os seus melhores setores numa volta: é a autocrítica do piloto madrilenho, o primeiro a ficar desiludido com as primeiras eliminatórias em solo italiano na Roda Vermelha. Carlos vai começar a partir do 5º ano, lado a lado Por The Extraordinary George Russell Ao volante de um carro Williams que parecia renovado pelos altos e baixos de Imola. A evidência vem do famoso filme FW43B de Nicholas Latifi, atrás de George.

De volta aos outros quadrantes da propagação, Pierre Gasly Ele quase repetiu suas quartas eliminatórias em Imola no outono passado: ele está apenas “pior” e marcou uma quinta exibição (0,379). Para o Alpha Tauri, a desvantagem é inicialmente a última linha do outro AT02 Honda, que é confiada a talentos japoneses. Yuki Tsunoda Que no primeiro rolo lançado infla a Variante Alta e colide com a proteção externa, causando sérios danos à traseira do carro.

Ao lado do meu perseguidor, senta-se na terceira fila Daniel Ricciardo, de quem lembramos na terceira etapa da etapa Imola em 1º de novembro. Sem ofensa ao australiano, o título é: Experience Beats Hunger. Na sombra da sexta-feira, a McLaren muda o ritmo da terceira sessão de treinamento livre na manhã de sábado Lando Norris é aquele que atordoa, Vindo para lutar na qualificação para o primeiro lugar: o segundo ataque do piloto de Bristol foi cancelado da última vez devido a uma faixa que contornava os infames “limites de faixa”. Então, Lando tem que estar satisfeito com a sétima e quinta séries com uma empresa Valtre Bottas, mais uma vez o homem das oportunidades perdidas (Imola é uma das suas pistas favoritas, marcou 2020 como ponto de partida e marcou o melhor tempo dos dois treinos livres às sextas-feiras). Eles fecharam os dez primeiros Passeio de Esteban Ocon e Lance Quem – na Alpine e Aston Martin respectivamente – venceu o confronto direto com companheiros de equipe (e ex-fãs da Ferrari) Fernando Alonso e Sebastian Vettel: Décimo quinto para espanhol, décimo terceiro para alemão.

Na segunda parte do campo, a oitava fila de “Bairros dos Nobres” – mas ligeiramente decadente – “se destaca” (por assim dizer) Entre os mencionados estão Alonso e Kimi Raikkonen: Campeões mundiais e ex-pilotos da Ferrari. Iceman está à frente de seu atual companheiro de equipe Antonio Giovinazzi Nº 18 do que representa – pelo menos nos testes – um passo atrás da Alfa Romeo em comparação com o Bahrein: Em essência, é como se a equipe ítalo-suíça tivesse cedido suas posições em Sakhir … para Williams. O que nunca muda é o papel ascendente de Haas: Mick Schumacher tentou esta façanha Para superar o corte do terceiro trimestre e não ir longe, ele acaba tendo que se acomodar na pousada de pesto do 9º ano, pouco antes de seu colega de equipe Nikita Mazepin Novamente, isso é perceptível para erros de liderança e uma situação que nem sempre dá atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Está quase na hora de uma convocação formal. Enquanto isso, para ficar no assunto de erros de tentativa, Imola aponta para uma aparente ruptura com o Sakhir menos seletivo porque – notavelmente – os últimos três quadrados de grades são ocupados pelos três jovens Schumacher, Mazbin e Tsunoda.