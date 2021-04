MotoGP GP Portugal Portimão 2021, Marini: “Estou feliz por ser o oitavo nas eliminatórias.” Vídeo

Foi um dia maravilhoso para mim Luca Marini, Que largará da terceira linha em Portugal, na 200ª corrida da história Equipe Sky Racing VR46. O sétimo no final do FP3 e diretamente na pista para o piloto Q2Aventia Fechado comOitava Crono (1: 39.386.2007)) Um avanço importante em relação a sexta-feira, com bons sentimentos o impulsionando Ducati O ritmo de corrida é geralmente bom também no 4º PQ, apesar de um Queda na final Felizmente sem consequências. “Estou realmente muito feliz – Ele explica Não temperado – e satisfeito com o trabalho que estou fazendo com a equipe. Os passos em frente são positivos: estou mais confortável ao conduzir e demos um bom passo em frente. Vamos passar daqui para as próximas corridas para podermos rodar melhor. No FP4 mantive um bom ritmo, estamos prestes a ter pena da queda que não nos levou, Meu lado direito dói, mas eu gritei meus dentes. Corrida? Espero estar com o mais rápido e quero me divertirEle também falou do desempenho superior de Marini Robin EndDiretor de Esportes de Equipe patrocinador. “No MotoGP o nível é sempre muito alto – explicou o Xaus – e o Luca fez um trabalho muito bom. Com o seu estilo, passo a passo, encurtou as distâncias. Gosta muito deste caminho e tem um corpo à medida Ele teve um início sólido, se sentiu confortável e foi rápido. A terceira série é incrível e incrível! Domingo vai ser uma corrida dura: se mantivermos um bom ritmo e dermos um passo à frente Podemos chegar ao Top10”