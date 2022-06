Mercado de transferências inter, depois de mais um Nerazzurri Ranuccia perto de Monza!

Notícia importante sobre a vendaInter. o MonzaNa verdade, ele insiste em buscar um acordo com Stefano sentidos.

O clube recém-promovido está tentando acelerar suas operações, relata TMWhoje foi lá Uma reunião em Milão entre as duas partes. não jogador vocês dois agenteGiuseppe Riso participou da cúpula com Adriano Galiani.

Sensi Inter Monza

O meio-campista nerazzurri, que jogou apenas 20 partidas entre Inter e Sampdoria na temporada passada (graças a lesões), Ele ainda não estava convencido do destino. No entanto, Monza não tem intenção de desistir, graças a concordar com empréstimo seco Já chegou com o Inter.

Se o Sensei decidir aceitar, ele vai esperar por uma temporada de O protagonista final com um clube com grandes ambiçõesimediatamente e no futuro. Esta pode ser uma oportunidade perfeita para recomeçar, após as dificuldades das últimas temporadas devido a vários problemas físicos. Assim, novas atualizações importantes sobre o acordo provavelmente chegarão em breve, que Monza, de Berlusconi, espera fechar o mais rápido possível.