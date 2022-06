Medalha de prata para a Itália na competição por equipes feminina – OA Sport

Os Jogos do Mediterrâneo trazem satisfação à Itália no tênis de mesa. Nicole Arlia, Georgia Picculin e Nicoleta Stefanova se apresentaram na competição por equipes femininas, desistindo apenas em A final para o ouro para o Egito, que superou na última partida decisiva.

Os Blues tentaram reverter a tendência na segunda parte do confronto que terminou 2-3 a favor dos africanos. Prata lindo mesmo para nossos representantes, perfeito para todo o torneio.Adição de um novo louro ao quadro de medalhas dos Jogos do Mediterrâneo para “Bel Paese”, Quem comemorou juntos no pódio para o Egito e Portugal. Lusitanos conquistaram o terceiro lugar depois de parar 3-1 Sérvia.

A aventura de Mihai Bobocica, Jordy Piccolin e Niagol Stoyanov terminou em quartos. O casal azul se rendeu No último jogo decisivo contra a Espanha por 2 a 3, Quem levantou a bandeira branca na batalha pelo bronze contra Grécia 1-3, Localizado na plataforma atrás Portugal, que perdeu por 2-3 com a Eslovénia na final.

O campeonato por equipes termina com as competições de hoje, enquanto o evento começa amanhã para os dois placares individuais. A Azzurra tenta confirmar presença na zona do pódio, e a final acontece na quinta-feira, 30 de junho.

Foto: FIET