Cech se despede do Chelsea: ‘Estou deixando o cargo’

Londres – Após onze anos como jogador de futebol (2004-2015) e três anos como treinador Petr Cech está deixando o Chelsea, é oficial. O goleiro tcheco era uma bandeira do clube, mas agora, com a mudança de dono, ele decidiu deixar o cargo. “Peter Cech, consultor técnico e de desempenho, deixará o cargo a partir de 30 de junho. Desde sua nomeação há três anos, Cech forneceu aconselhamento e orientação sobre todas as questões de futebol, fortalecendo o relacionamento entre nossas equipes masculinas e nossa equipe de futebol. Academia.”Avise a empresa.