SPAL-Ascoli 1-2, Dionysi: “Concreto e compacto, somos uma verdadeira equipe. Já presidente da Empoli” – picenotime

Atacante ascoli Federico Dionici O microfone de Dazen falou no estádio Mezze, em Ferrara, no final da partida que o SPAL venceu no 34º dia do campeonato da segunda divisão.

“Uma partida muito importante e um pouco de tensão no final pode estar aí porque temos muita vontade de alcançar esse resultado – Dionysi anunciou sua cautela nos segundos finais da partida. Fizemos o que tínhamos de jogar de forma concreta e compacta, sabendo que podemos lutar contra a SPAL e é uma grande equipe. Encontramos o recurso e o executamos bem, com poucos riscos. Talvez pudéssemos ter feito um trabalho melhor no contra-ataque e contra-ataque para evitar o sofrimento até o último minuto, mas o sofrimento agora faz parte de nós. Chegamos a casa com 3 pontos, mas o chefe já está no Empoli. Este jogo está arquivado, temos uma redenção a superar, e se formos isso, podemos fazê-lo mantendo a mentalidade de jogo e de gol, mesmo em áreas difíceis como esta. No setor ofensivo, ajudamo-nos muito uns aos outros, com Saberi, Bayic, Biddue e também com os que jogam menos, o que prova que são uma verdadeira equipa. Em comparação com o primeiro turno, muitas coisas mudaram e houve uma administração diferente nos primeiros seis meses. Se a vantagem desses resultados sou eu e o treinador? Acho que alguns dos caras que estão aqui desde o início, Brusco, Busino, Iramo, que estavam fora da equipe, Layali, Aflonitis, são as pessoas que sofreram muito com as críticas nos primeiros seis meses. O novo Ascoli começou com eles, que sabiam interagir. O crédito deve ser compartilhado. “