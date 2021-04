Buffon pode ficar na liga italiana

Pouco mais de um mês antes do final do torneio, a blitz foi em Torino Mino Raiola Já trouxe Movimento de mercado No topo da atenção da torcida apesar das opiniões, está o campeonato europeu Com a Itália sendo esperada entre os torcedores.

O conhecido agente holandês italiano conheceu meu empresário Juventus Para falar sobre o futuro de alguns de seus clientes. Além de Matthijs De Ligt, que em breve poderá discutir a renovação do contrato com os bianconeri para não atacar os grandes jogadores da Europa, os nomes fortes na mesa eram os de Moise Kane e Gianluigi Donnarumma.

O atacante do Paris Saint-Germain é a primeira escolha da Juventus como atacante principal para a próxima temporada se Alvaro Morata não for confirmado, enquanto os preços do goleiro estão subindo como o novo ultra-defensor do time de Turim.

Renovar com o Milan na verdade se tornou mais difícil porque a lacuna entre o pedido de participação (10 milhões) e a candidatura (7) não parece destinada a um conserto, então a Juventus está à espreita. As últimas ofertas não empolgantes para Wojcic Szczecine Eles pressionaram a direção da Juventus a entender a margem de manobra do que seria o acordo de verão.

Juventus, pretende arrecadar dinheiro com as vendas Adrien Rabiot Ed Aaron Ramsey, Que chegou dois anos antes por transferência gratuita e, portanto, se transformou em um ganho de capital interessante, e não tem medo de investir em termos de salário para o goleiro da seleção nacional, mas primeiro terá que encontrar um comprador viável para Chesney ele mesmo, quase certo no exterior.

Se a venda do pólo não se concretizar, de fato, o golpe de Donnarumma pode entrar em ação e com ele algo interessante Dominó para goleiros Que incluirá a Série A e além.

Aliás, o Milan já havia se precavido ao levar a informação ao Lille Mike Minyan, Enquanto Inter e Roma Pronto para enfrentar o argentino da Udinese Juan Musso, Com os favoritos dos Giallorossi. Para fechar o círculo sugerindo uma aterrissagem Gigi Buffon Tudo’Atalanta, O cenário apresentado por ‘La Repubblica’ que vem ganhando impulso nas últimas horas.

A bandeira da Juventus quer viver a temporada passada como uma estreia na Série A em um clube de alto nível, e é possível que seja campeão Liga dos Campeões E a deusa, que participa pela terceira vez consecutiva na competição mais importante, será a escolha ideal. Nesse ponto, a Juventus estava completando o grupo de goleiros, devolvendo Emil Odero da Sampdoria ou Mattia Perrin de Gênova para Turim como favoritos para terminar em segundo após Gigio Donnarumma.

OMNISPORT | 16-04-2021 07:51