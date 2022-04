FLORENÇA, 18 de abril de 2022 – Sono pedestre da Geórgia E Lorenzo Ferri (que apareceu porque também ganhou o campeonato de duplas) os vencedores da 45ª rodada do Campeonato Internacional Sub-18 “Florença”. O sol da segunda-feira e da Páscoa trouxe uma grande multidão ao Florence Tennis Club de 1898 para as finais do evento que terminou na segunda-feira de Páscoa, após um hiato de dois anos no torneio.

A expectativa era alta porque os jogadores masculinos e femininos chegaram à partida final todos os tenistas italianos. Infelizmente, a final feminina não pode ser disputada porque a jogadora da zona de Marche, Federica Orji, se machucou antes do início da partida. A organização tentou através da equipa médica conseguir jogar com o atleta azul, mas infelizmente o problema no pulso esquerdo foi mais grave do que o esperado e assim sucessivamente pedestre da Geórgia, nº 3 na classificação, conquistou a vitória sem ter que lutar mesmo que até aquele momento tivesse vencido todas as partidas sem perder um set. Nas semifinais, a siciliana derrotou a polonesa Olivia Bergler, vinda das eliminatórias, por 61 a 62. Enquanto Federica Urgesi conseguiu vencer a favorita Evialina Laskevich, que jogou sem saber, contra 57 a 63 a 63. Depois das jogadoras do calibre Amelie Mauresmo, Martina Hingis e Jennifer Capriati, Simona Halep e Georgia Pedone inscrevem seu nome na lista de honra do torneio e recebem A segunda taça “Rhoda De Bellegarde de Saint Lèry “Estou feliz com o sucesso neste torneio – explica Skelli – Lamento meu amigo e parceiro Urgesi porque é sempre bom poder vencer em quadra. Meu objetivo este ano é ir bem nos torneios de juniores e agora estarei participando de Roland Garros e dos eventos juniores que estão sendo realizados na Itália, no próximo ano tentarei dar um salto quântico no ranking da WTA.”

no masculino Lorenzo Ferri, de Turim que treina na academia Riccardo Piatti, ganhou 64 61 contra Federico Bondioli de Ravenna. Depois de derrotar o sérvio Branko Djuric (3) nas semifinais, os piemonteses eram os favoritos, mas quando você joga o derby nunca é fácil expressar o melhor tênis “Não foi uma partida fácil porque nos conhecemos bem com Federico porque treinamos juntos até o ano passado – pois “Cometi alguns erros e tentei ficar em campo e no final consegui repetir a partida e este torneio em simples e duplas. Para mim, é a vitória mais importante para mim e aconteceu em um torneio tão prestigiado. Estou muito feliz”, diz Al-Turini.

Os torneios de duplas que terminaram na Páscoa viram o primeiro par vencer, Evalina Laskevich e Ella MacDonald, que venceu a dupla estoniana-polonesa Bergler Farol por 26 63 11-9. Enquanto na dupla ítalo-portuguesa masculina Lorenzo Ferri Thiago Pereira A dupla sérvio-austríaca derrotou Djuric Schweizerler por 75 e 61.

“Poder ver tanta gente no clube de tênis nas finais do torneio foi a maior satisfação – diz ele Carlo Benessi, técnico do Florence – Uma semana muito legal para os membros e muitos fãs acompanharem os melhores jovens jogadores do tênis mundial. Obrigado a todos que deram suas contribuições e aos parceiros que nos apoiaram para dar continuidade a um evento que faz parte da tradição do clube.”

“Foi uma grande edição com uma semana de grande tênis que terminou com grande participação dos torcedores em Florença – explica Diretor do Torneio Giovanni del Panta Obrigado a todo o treinador de Florença pelo árbitro especialista em eventos Sebastiano Caffarra porque eu estava na minha primeira tentativa e encerrar o evento com muitos espectadores significa que tudo correu bem.”

“O ténis jovem é realmente excecional e a presença do público e do sol foram uma mais valia para este evento – diz Guido Toure, Conselheiro Nacional do Federal Reserve Obrigado ao treinador de Florença que conseguiu colocar o evento de volta nos trilhos, que também inaugurou o Campeonato da Toscana.”