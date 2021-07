A Holanda volta ao passado, Van Gaal será o novo treinador

Roma O futebol holandês se prepara para um emocionante retorno ao passado. Depois da experiência fracassada de Frank de Boer, que foi convocado para liderar a seleção após a despedida de Ronald Koeman, que teria preferido os cumprimentos do Barcelona, ​​o próximo treinador poderia ser Louis van Gaal. Segundo o “Telegraaf”, o técnico holandês teria aceitado a proposta de 18 meses apresentada pela federação, em função da fase de classificação para o Mundial do Catar. Sua tripulação deve incluir mais uma vez Danny Blind, seu capitão do Ajax e fiel companheiro de aventura como técnico, Frans Hoek e Henk Fraser.

“Van Gaal III” está chegando

Para o santo holandês de 69 anos, que anunciou em março de 2019 sua aposentadoria do cargo de técnico, esta será sua terceira experiência ao comando da seleção holandesa. Ele assumiu o cargo pela primeira vez em 2000, sem conseguir uma autorização para a Copa do Mundo de 2002, e foi substituído em novembro de 2001 por Dick Advocaat, após terminar em terceiro nas eliminatórias, atrás de Portugal e Irlanda. No entanto, foi convocado em agosto de 2012, após retomar a carreira no Az e no Bayern de Munique. Após a qualificação, a Holanda surpreendeu a todos ao chegar às semifinais, perdendo para a Argentina, mas escorregando por 5-1 contra a Espanha na fase de grupos. Orange terminou em terceiro ao vencer o Brasil na final.