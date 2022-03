Itália Sub-20, 26 jogadores convocados, dois do Catania

Pouco mais de quatro meses após a vitória sobre a Romênia, que venceu por 7 a 0, a seleção nacional sub-20 está pronta para voltar a campo para disputar as duas últimas partidas do Campeonato das Oito Nações. Azurini se reúne no domingo em Ascoli para iniciar os preparativos para a partida crucial contra a Alemanha, que lidera a classificação por um ponto atrás da equipe treinada por Alberto Bollini. A partida contra os alemães acontece na quinta-feira, 24 de março (17h, ao vivo na Rai Sport) no estádio ‘Cino e Lillo Del Duca’, enquanto a final contra a Noruega está marcada para segunda-feira, 28 de março (18h) em Sapsborg. . . Para este duplo compromisso, Pollini convocou 26 jogadores (9 nascidos em 2001, 15 em 2002, 2 em 2003) e são muitas as caras novas em relação ao encontro de novembro passado. A Itália disputou cinco partidas até agora – o saldo é de duas vitórias, dois empates e uma derrota – e atualmente está em segundo lugar atrás da dupla formada por Alemanha e Romênia (a seleção treinada pelo ex-goleiro da Fiorentina e Roma Bogdan LePont tem uma corrida extra ), mas terá que ficar de olho na volta da Inglaterra, ele ainda está esperando para saber quando vai se recuperar com a Noruega, o que a colocaria no topo do ranking.