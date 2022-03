Dosso e Randazzo procuram o resultado de maior prestígio – OA Sport

eu Seis títulos foram concedidos no primeiro dia de competição no Campeonato Mundial Indoor em Belgrado Com muito espaço para vários testes e baterias. De manhã começa a aventura do quinteto, a competição multi-mulheres que terminará à tarde. britânico Catarina Johnson Thompson Tente voltar forte e recuperar um título mundial. Ela não tem nenhum resultado este ano, mas no passado ela conseguiu chegar a 5.000 pontos, o que derrotaria o campo. O melhor resultado da temporada, aliás, pertence à polaca Adrianna Sulek Com uma pontuação de 4.756 pontos, seguida da britânica Holly Mills JBR (4.597), da tcheca Dorota Skhevanova (4.560) e da americana Shari Hawkins (4.492). Na corrida também azul Sveva Gerevini, cujo objetivo é melhorar e bater o recorde italiano.

Em vez disso, o ouro será concedido para o heptatlo de amanhã, os quatro primeiros estão programados para hoje. Favorito número um O campeão olímpico canadense Damien Warner que já terminou em sétimo no Campeonato Mundial Indoor em 2014 e prata em 2018, estabelecendo um recorde canadense de 6.343. Ele competiu um pouco em 2022, mas 7″ 63 em 60 barreiras é um bom presságio para um ótimo desempenho. Outro protagonista americano anunciou Garrett digitalização, Que na temporada marcou uma pontuação de 6382, o melhor resultado para este ano. A australiana Ashley Moloney, bronze olímpica de Tóquio, estreou em uma grande competição internacional indoor, mas tem grande potencial físico, embora muito jovem, pois tem apenas 22 anos. Também estão de olho os suíços Simon Emmer e Andre Oberholzer, segundo e quarto respectivamente da temporada, enquanto o quinto é o azul Dario Deester, que pode tentar melhorar o recorde tricolor.

De manhã o salto triplo masculino está decidido e infelizmente não haverá italianos na corrida. De fato, Emmanuel Emeji sucumbiu a um chute no calcanhar que foi remediado no último sábado durante sua vitória na final do Campeonato Ncaa nos Estados Unidos. Não é uma corrida excepcional, pelo menos considerando as métricas sazonais. O primeiro candidato é cubano Lázaro Martinez, Recentemente visto em algumas reuniões europeias. Este ano ele chegou a 17.21, e apenas o francês Jean-Marc Pontvienne (17.08) chegou perto dele. De resto, percorre-se menos de 17 metros: forasteiros podem ser o argelino Yasser Mohamed Triki e Donald Scott, mas também prestam atenção ao português, campeão olímpico Pedro Piccardo Quem não foi visto nos últimos meses, e Thiago Pereira.

No campo feminino, foram selecionadas as três rodadas de 60 andares. Há um grande favorito para esta corrida polonesa Ewa Soboda, Que há poucos dias melhorou o padrão de sua tripulação, bem como o recorde de seu país, elevando-o para 6.99. Atrás dela, a luta pelas outras duas posições no pódio parece estar empatada entre as americanas Marybeth St. Price (7″ 04) e Micah Briscoe (7″ 07) e o suíço Mujinga Kamponje (7″ 05). A Jamaica se baseia em Brianna Williams (7″ 09) e Sherika Jackson (7″ 12). recordista de cores Zeynep Dosso que vem de uma temporada de alto nível e pode sonhar com a final. Procure o passe da primeira rodada dos outros azuis na Aurora Berton Race.

Também no campo das mulheres foi atribuído o título 3000. Os etíopes Dawit Seyoum, Egayehu Tai e Lilimim Hailu têm tudo o que podem para marcar um hat-trick. Conhecida como especialista em 1500m, Dawit Seom ganhou a prata mundial indoor em 2016, mas depois de perder a temporada de pista no ano passado, ela aprimorou uma base sólida de resistência e marcou na temporada de 1500m. São 3000 8’23” 24, melhor hora mundial até agora. Taye ficou em quinto lugar na final olímpica com 5.000 em Tóquio e logo depois estabeleceu o recorde etíope de 3.000 com 8’19” 52, um desempenho que a torna uma forte candidata à medalha de ouro. Hailu correu apenas uma vez este ano, ficando em segundo lugar atrás dele Gudav Tsegae Aos 1500 em Torun a 4’02” 25. Não faltam estrangeiros que podem capitalizar a potencial crise de uma das três maravilhas da Etiópia. A canadense Gabriella Debius-Stafford, que quebrou o recorde nacional nesta temporada com 8’33” 92 , a americana Elinor Pourier-Saint Pierre, que no mês passado derrotou Alicia Monson pelo título indoor dos Estados Unidos em 8’41” 53. As esperanças do Quênia estão em Beatrice Shippet e Edina Jepettok, enquanto a australiana Jessica Hull não pode ficar de fora do sorteio.

No peso feminino com amígdalas Oriol Dongmo Que até agora é o mais alto do mundo com uma pontuação de 19,90, é o favorito número um. Um desafio aberto com a americana Maggie Ewen e a holandesa Jessica Schilder, que atingiram os 20 metros nesta temporada. No entanto, surpresas não são excluídas com atletas que possuem métricas significativas em seus braços que ainda não se expressaram da melhor maneira possível.

Mais uma corrida sem um verdadeiro mestre mas com pelo menos cinco candidatos à medalha de ouro. grego Miltiadis Tentoglou Quem saltou mais tempo durante a temporada, 8,25. Muito próximos na classificação sazonal estão o sueco Thobias Montler (8,23), o americano Jarrion Lawson (8,19), o peruano Jose Mandros Martinez (8,17) e o americano Marques Dende (8,14), e atrás deles está o azul Filippo Randazzo, que saltou 8 metros no campeonato italiano.

Na parte da manhã foram agendadas inicialmente as 400 corridas masculinas e femininas sem blues, de 1.500 mulheres, de 800 homens. Ainda sem os atletas italianos e 3000 homens com os Açores Yassin Buwayh e Osama Maslak procuram uma final difícil.

fotos de vidal