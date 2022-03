Roma nas quartas de final da Liga do Congresso, de Bodo a Eindhoven: os possíveis adversários – Forzaroma.info – as últimas notícias Roma Calcio – entrevistas, fotos e vídeo

Quem pode empatar a Roma nas quartas de final da Liga da Conferência? Hoje realizaram-se os jogos da segunda mão dos oitavos-de-final. lá Roma Passou a rodada com o Vitesse graças a um empate por 1 a 1 na final com Abraham e agora espera conhecer a equipe que estará na frente: a primeira partida será disputada 7 de abril Enquanto De volta em 14 .

Sorteio das quartas de final Está marcado para amanhã à tarde, às 15h.. Será realizado no local habitual de néon postar links Campeões E aLiga Europeia. Nesta loteria, as partidas das semifinais também serão decididas em uma espécie de empate. Será possível assistir ao sorteio ao vivo pela TV no DAZN, mas também no Sky Sports 24 e streaming céu vaimas também streaming Atualmente, é claro para assinantes. Outra alternativa a seguir é o site .UEFA.