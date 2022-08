“De CR7 apenas uma chamada assustadora” – Corriere.it

A partir de Salvatore Reggio

Em abril, Cristiano Ronaldo quebrou deliberadamente o smartphone de uma menina de 14 anos: “Ele nem se ofereceu para substituí-lo. Ele nos disse que venceria no tribunal”.

Lembre-se disso A polícia de Merseyside o advertiu contra o gesto e o multou em £ 200 (236,85 euros). Mas a diatribe em questão certamente não terminou aqui. mãe de menina de 14 anos (O menino tem transtorno do espectro do autismo), Sarah Kelly, em entrevista ao tabloide Espelho explicar como Os portugueses nem se ofereceram para trocar o telefone quebrado, muito menos pedir desculpas. E que alguns chegaram ao ringue Mensagens não muito esclarecedoras para eles Nas redes sociais: “Tenho medo de sair de casa. Eles nos fazem abandonar os criminosos e Ronaldo é a vítima inocente.”Ele disse.

Ainda de acordo com o que a mulher disse, a certa altura do telefonema, Cristiano Ronaldo tinha afirmado: “Não quero que acabe na comunicação social ou no tribunal.. Tenho uma boa equipe de advogados e vou vencer”. “Ela disse que sabe manipular a mídia”, acrescentou finalmente a mãe do menino. Agora ele está pensando em levá-lo ao tribunal. A cortina ainda não foi fechada sobre o assunto.